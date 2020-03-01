Місячний календар стрижок на березень 2020: дні, коли стригти волосся

Місячний календар на березень 2020 року допоможе спланувати похід до перукаря. Дізнайтесь, коли можна стригтися, щоб волосся росло швидко, адже цього зимового місяця будуть як сприятливі, так і несприятливі дні для цього.

Актуальний календар стрижок на березень точно не буде зайвим для тих, хто планує поміняти образ. Обирайте сприятливий день для візиту в перукарню, аби зміни іміджу вас не розчарували.

Коли можна стригти волосся у березні

*червоним кольором відзначені найбільш несприятливі дні, зеленим – сприятливі дні для стрижки, решта – нейтральні дати.

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Місячний календар стрижок на березень

1 березня. У перший день весни волоссю необхідна легка зволожуюча маска. Приготувати її можна власноруч з домашніх компонентів або придбати в магазині. Купуючи, надавайте перевагу природнім компонентам у складі.

2 березня. Розпочати новий тиждень у новому образі – це вдале рішення. Оновленою зачіскою або кольором волосся ви точно привернете увагу людини, яка для вас небайдужа.

3 березня. Не надто вдалий день для будь-яких маніпуляцій над волосся.

4 березня. У цей день зірки пророкують вам доленосну зустріч, тому причепуритися зранку зайвим точно не буде. Якщо заплануєте похід до перукаря, то тільки до перевіреного. Ліквідування наслідків професійної недбалості справа затратна.

5 березня. У цей день утримайтеся від будь-яких змін. Нова зачіска або колір волосся не виправдає очікування, і лише розчарує вас.

6 березня. Зроблена зачіска у цей день – привід для сотень компліментів на вашу адресу. Тому не гайте часу, і мерщій відвідувати перукаря.

7 березня. Завершився робочий тиждень, а це означає, що варто потішити своє волосся живильною маскою. Обирайте легкі текстури, які не обтяжуватимуть ваше волосся. Навесні це зовсім не доречно.

8 березня. Святковий день – для святкових зачісок, що стануть причиною десятків компліментів на вашу адресу.

9 березня. Чому б не спробувати нові техніки у зачісці? Наприклад, плетіння.

10 березня. Обрізати волосся бодай на один сантиметр варто лише тоді, якщо не плануєте його відпускати.

11 березня. Чудовий день для зміни довжини волосся. Давно хотіли зробити коротку стрижку, але і нині маєте сумнів, чи пасуватиме вона? Не вагайтеся, і мерщій до перукаря.

12 березня. Волосся скаже дякую, якщо догляд за кінчиками увійде у вашу звичку. Для цього треба не багато: кілька крапель будь-якого косметичного масла за годину до миття, і ви точно лишитися задоволені результатом. Головне у цій процедурі – системність.

13 березня. Якщо плануєте обрізати волосся, то краще це зробити у другій половині дня. Так ви зможете привернути до своєї оселі успіх та вдачу.

14 березня. Не найкращий день для зовнішніх змін. Вони можуть стати причиною вашого зіпсованого настрою.

15 березня. Зволожуюча маска у цей день буде як ніколи доречною. Волосся віддячить вам неймовірним блиском.

Пам'ятайте, що експерименти з зачіскою повинні приносити задоволення

16 березня. Вдалий день для професійного косметичного догляду. Похід до салону краси буде доречним.

17 березня. Розпочати новий тиждень з новою зачіскою? Чому б ні. Приємні зміни додадуть вам впевненості в собі.

18 березня. Не найкращий день для будь-яких маніпуляцій над волоссям.

19 березня. Якщо помпезна зачіска у вашому розумінні – це дієвий інструмент для з'ясування стосунків, то мусимо вас запевнити: навіть не марнуйте час, адже бажаного результату ви не досягнете.

20 березня. Краще утриматись від будь-яких маніпуляцій з волоссям. Це стосується і нових засобів для догляду, якими ви плануєте скористатися.

21 березня. Не найкращій час для зовнішніх змін.

22 березня. Якщо ви марите довгим волоссям, то стригти його рекомендовано лише до 12-ї дня, адже саме цей період буде енергетично найсприятливішим.

23 березня. Забудьте про обрізання волосся, оскільки в цей день різноманітні маніпуляції з ним будуть невдалими.

24 березня. Гарна нагода змінити зачіску, адже ці зміни можуть стати доленосними у вашому особистому житті.

25 березня. Сприятливий день для зміни довжини та кольору волосся. Будь-які експерименти однозначно увінчаються успіхом.

26 березня. Не найкращий час змінювати імідж. Волосся після стрижки буде рости пошкодженим, а відновити його буде вкрай складно. Тим паче, стригти волосся у неділю заборонено.

27 березня. Обмежтеся в цей день маскою для прискорення росту волосся. Від агресивного механічного впливу (фен, плойка, вирівнювач) краще утримайтеся.

28 березня. Новий імідж додасть вам впевненості в собі і вмотивує на нові звершення.

29 березня. Якщо ви давно хотіли обрізати посічені кінчики, то мерщій це робити, адже саме в цей день доцільно розпрощатися з ламким волоссям. За це воно віддячить вам густою шевелюрою.

30 березня. Утримайтесь від будь-яких експериментів над волоссям, це не найкращий час для зовнішніх змін.

31 березня. Обрізати волосся варто лише в тому разі, якщо не марите довгою шевелюрою.

Починайте весну з новим образом

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