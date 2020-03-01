На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Місячний календар стрижок на березень 2020: дні, коли стригти волосся
-
- 6
Місячний календар на березень 2020 року допоможе спланувати похід до перукаря. Дізнайтесь, коли можна стригтися, щоб волосся росло швидко, адже цього зимового місяця будуть як сприятливі, так і несприятливі дні для цього.
Актуальний календар стрижок на березень точно не буде зайвим для тих, хто планує поміняти образ. Обирайте сприятливий день для візиту в перукарню, аби зміни іміджу вас не розчарували.
Коли можна стригти волосся у березні
*червоним кольором відзначені найбільш несприятливі дні, зеленим – сприятливі дні для стрижки, решта – нейтральні дати.
|БЕРЕЗЕНЬ 2020
|ПН
|ВТ
|СР
|ЧТ
|ПТ
|СБ
|НД
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|10
|11
|12
|13
|14
|15
|16
|17
|18
|19
|20
|21
|22
|23
|24
|25
|26
|27
|28
|29
|30
|31
Місячний календар стрижок на березень
1 березня. У перший день весни волоссю необхідна легка зволожуюча маска. Приготувати її можна власноруч з домашніх компонентів або придбати в магазині. Купуючи, надавайте перевагу природнім компонентам у складі.
2 березня. Розпочати новий тиждень у новому образі – це вдале рішення. Оновленою зачіскою або кольором волосся ви точно привернете увагу людини, яка для вас небайдужа.
3 березня. Не надто вдалий день для будь-яких маніпуляцій над волосся.
4 березня. У цей день зірки пророкують вам доленосну зустріч, тому причепуритися зранку зайвим точно не буде. Якщо заплануєте похід до перукаря, то тільки до перевіреного. Ліквідування наслідків професійної недбалості справа затратна.
5 березня. У цей день утримайтеся від будь-яких змін. Нова зачіска або колір волосся не виправдає очікування, і лише розчарує вас.
6 березня. Зроблена зачіска у цей день – привід для сотень компліментів на вашу адресу. Тому не гайте часу, і мерщій відвідувати перукаря.
7 березня. Завершився робочий тиждень, а це означає, що варто потішити своє волосся живильною маскою. Обирайте легкі текстури, які не обтяжуватимуть ваше волосся. Навесні це зовсім не доречно.
8 березня. Святковий день – для святкових зачісок, що стануть причиною десятків компліментів на вашу адресу.
9 березня. Чому б не спробувати нові техніки у зачісці? Наприклад, плетіння.
10 березня. Обрізати волосся бодай на один сантиметр варто лише тоді, якщо не плануєте його відпускати.
11 березня. Чудовий день для зміни довжини волосся. Давно хотіли зробити коротку стрижку, але і нині маєте сумнів, чи пасуватиме вона? Не вагайтеся, і мерщій до перукаря.
12 березня. Волосся скаже дякую, якщо догляд за кінчиками увійде у вашу звичку. Для цього треба не багато: кілька крапель будь-якого косметичного масла за годину до миття, і ви точно лишитися задоволені результатом. Головне у цій процедурі – системність.
13 березня. Якщо плануєте обрізати волосся, то краще це зробити у другій половині дня. Так ви зможете привернути до своєї оселі успіх та вдачу.
14 березня. Не найкращий день для зовнішніх змін. Вони можуть стати причиною вашого зіпсованого настрою.
15 березня. Зволожуюча маска у цей день буде як ніколи доречною. Волосся віддячить вам неймовірним блиском.
16 березня. Вдалий день для професійного косметичного догляду. Похід до салону краси буде доречним.
17 березня. Розпочати новий тиждень з новою зачіскою? Чому б ні. Приємні зміни додадуть вам впевненості в собі.
18 березня. Не найкращий день для будь-яких маніпуляцій над волоссям.
19 березня. Якщо помпезна зачіска у вашому розумінні – це дієвий інструмент для з'ясування стосунків, то мусимо вас запевнити: навіть не марнуйте час, адже бажаного результату ви не досягнете.
20 березня. Краще утриматись від будь-яких маніпуляцій з волоссям. Це стосується і нових засобів для догляду, якими ви плануєте скористатися.
21 березня. Не найкращій час для зовнішніх змін.
22 березня. Якщо ви марите довгим волоссям, то стригти його рекомендовано лише до 12-ї дня, адже саме цей період буде енергетично найсприятливішим.
23 березня. Забудьте про обрізання волосся, оскільки в цей день різноманітні маніпуляції з ним будуть невдалими.
24 березня. Гарна нагода змінити зачіску, адже ці зміни можуть стати доленосними у вашому особистому житті.
25 березня. Сприятливий день для зміни довжини та кольору волосся. Будь-які експерименти однозначно увінчаються успіхом.
26 березня. Не найкращий час змінювати імідж. Волосся після стрижки буде рости пошкодженим, а відновити його буде вкрай складно. Тим паче, стригти волосся у неділю заборонено.
27 березня. Обмежтеся в цей день маскою для прискорення росту волосся. Від агресивного механічного впливу (фен, плойка, вирівнювач) краще утримайтеся.
28 березня. Новий імідж додасть вам впевненості в собі і вмотивує на нові звершення.
29 березня. Якщо ви давно хотіли обрізати посічені кінчики, то мерщій це робити, адже саме в цей день доцільно розпрощатися з ламким волоссям. За це воно віддячить вам густою шевелюрою.
30 березня. Утримайтесь від будь-яких експериментів над волоссям, це не найкращий час для зовнішніх змін.
31 березня. Обрізати волосся варто лише в тому разі, якщо не марите довгою шевелюрою.
Читайте також: Перевірте, чи підходите ви один одному: гороскоп сумісності знаків Зодіаку
-
12:46Місячний календар стрижок на березень 2020: дні, коли стригти волосся
-
12:13Як провести вихідні з користю, не витративши жодної копійки
-
11:44В Італії знову відкрили популярну туристичну пам'ятку всупереч коронавірусу
-
11:17Тест на швидкість: чи сильно відстає iPhone 6S від iPhone 11 Pro Max
-
10:44У Далласі з'явилась своя Пізанська вежа: кумедні фото користувачів мережі
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
10:18Дієтологи назвали 5 дієвих способів побороти переїдання
-
09:4795-річна жінка попросила Nintendo відремонтувати її Game Boy: вчинок компанії вразив
-
09:22Цей тип водіїв рідше пропускає пішоходів на переході: дослідження
-
08:50Настя Каменських підкреслила апетитні форми пікантною сукнею: ефектні кадри
-
08:30Прощена неділя 2020: що можна і не можна робити в цей день
-
08:15Погода в Україні 1 березня: у яких областях дощитиме
- 29 лютого
-
21:55Пікантний тренд: у мережі набирає популярності манікюр із зображенням пенісів (18+)
-
21:22Ти ж леді: відверті фото учасниці шоу Від пацанки до панянки обурили користувачів мережі
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
21:001 березня 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50Google розробила алгоритми для пошуку ідеальних гіфок з зірками і персонажами
-
20:24Вчені приготували кекс з "масла" комах
-
20:00Привітання з Прощеною неділею 2020: вірші, проза і картинки на свято
-
19:51Скільки американців перестали купувати пиво Corona через коронавірус
-
19:23Вегетаріанці перевершили м'ясоїдів у сексі: цікаве дослідження
-
19:00МастерШеф Професіонали 2 сезон – дивіться 1 випуск кулінарного шоу
-
18:50Який вигляд мала Ірма Вітовська у юності: рідкісні фото української акторки
-
18:22Підстакотик: користувачі мережі сміються над новим автомобільним аксесуаром (фотофакт)
-
18:00Гороскоп на 1 березня 2020: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
12:13Як провести вихідні з користю, не витративши жодної копійки
-
10:18Дієтологи назвали 5 дієвих способів побороти переїдання
-
08:15Погода в Україні 1 березня: у яких областях дощитиме
- 29 лютого
-
21:22Ти ж леді: відверті фото учасниці шоу Від пацанки до панянки обурили користувачів мережі
-
18:50Який вигляд мала Ірма Вітовська у юності: рідкісні фото української акторки
-
16:50ТОП 5 чоловічих трендів 2010-х, які уже не актуальні у новому десятилітті
-
14:50Кінопрем'єри березня 2020: найкрутіші нові фільми, які варто переглянути
-
12:25Нова популярна музика лютого: плейлист свіжих пісень для гарного настрою
-
10:00Анекдоти про весну: актуальні жарти про потепління та погоду
-
08:33Дієтологи назвали п'ять причин починати ранок з вівсянки
- 28 лютого
-
21:569 категоричних ТАБУ під час сексу: інструкція для чоловіків
-
20:14П'ять ідеальних перекусів перед сном, які прискорять метаболізм
-
18:03Як змінилася всесвітньо відома українська модель Аліна Байкова: фото 18+
-
16:36Притула підбив підсумки відбору на Євробачення 2020: його оцінка фіналістів
-
16:00Найкращі концерти цієї весни, які не можна пропустити
-
14:17Нові серіали березня 2020: що точно варто подивитись у перший місяць весни
-
12:00ТЕСТ: Вгадай популярні українські пісні за описом
-
10:1910 звичних слів, які насправді не є українськими
-
07:15Погода в Україні 28 лютого: сонячно і з мокрим снігом
- 27 лютого
-
21:45БЕНФІКА ▶ ШАХТАР онлайн трансляція: дивитись вирішальний матч ЛЄ
-
20:13TripAdvisor назвав найкращі туристичні напрямки 2020 року
-
18:00Маленькі актори виросли: як зараз виглядають діти з популярних фільмів
-
16:005 книжкових новинок, які здивують вас небанальним сюжетом
-
14:14Як підготувати смартфон до продажу: покрокова інструкція від успішного продавця
-
10:45ТЕСТ: Вгадай алкогольний коктейль за рецептом