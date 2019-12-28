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Місячний календар на 2020 рік: коли будуть найбільш сприятливі дні
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Це – місячний календар сприятливих дат від екстрасенса Ярослави Федорової. Перед плануванням відповідальних заходів та проєктів варто ознайомитися з вдалими для цього датами. Дізнайтеся, коли варто планувати важливі події у 2020 році.
Місячний календар сприятливих дат на 2020 рік допоможе вам у плануванні та реалізації задумів і починань. Ярослава Федорова зауважує, що є основне правило для початку проєктів та важливих справ: стартуйте в період зростаючого Місяця. Саме за таких астрологічних умов буде більше перспектив та можливостей.
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Січень
Сприятливі дати: 14, 15, 18, 19, 22, 25, 27, 28, 30, 31.
Несприятливі дати: 10.
Початок 2020 року вирізняється великою кількістю вдалих днів для початку нових справ та розв'язання старих проблем. Не втрачайте нагоди, щоб налагодити усі зв'язки та усунути негаразди.
Лютий
Сприятливі дати: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15.
Несприятливі дати: 29.
Враховуючи, що це високосний рік, то останній день лютого – 29 число. Ця дата невдала для підбивання підсумків та старту нових справ, тож встигніть це зробити раніше або відкладіть на потім.
Березень
Сприятливі дати: 11, 22, 29, 30, 31.
Несприятливі дати: 9, 18.
Початок нового сезону супроводжується й астрономічними змінами, проте цьогоріч ці процеси не принесуть багато вдалих днів, але й несприятливих дат буде мало.
Квітень
Сприятливі дати: 2, 3, 5, 6, 9, 10, 13, 18, 20, 24, 25, 26, 27, 28, 29.
Несприятливі дати: 1.
Квітень 2020 року виявиться напрочуд сприятливим, тож радимо запланувати важливі події саме на цей місяць. Єдиним невдалим днем буде 1 квітня, а в інші дні астрологічний фон ні в чому вам не заважатиме.
Травень
Сприятливі дати: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 12.
Несприятливі дати: 10, 25.
Якщо ви хочете провести визначальні для вас заходи у травні, то остерігайтеся 10 та 25 числа цього місяця. Найсприятливіший період – початок місяця. Інші дні травня – нейтральні.
Червень
Сприятливі дати: 1, 26.
Несприятливі дати: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 – буде коридор затемнень.
Якщо важливі події або проєкти не вдасться перенести на наступний місяць, то зверніть увагу на вдалі дати: але їх не так вже й багато. Практично весь місяць – це період ретроградної Венери, тому ніяких важливих рішень, пов'язаних з особистим життям і любовною сферою, краще не приймати. У проміжку між 5 та 21 червня ваше здоров'я може перебувати у зоні ризику.
Липень
Сприятливі дати: 1, 2, 11, 12, 19, 23, 24, 25, 26, 28, 30.
Несприятливі дати: 5.
Єдина несприятлива дата липня – 5 число. У цей день очікується затемнення, тому це може позначитися на самопочутті. Будьте обережні!
Серпень
Сприятливі дати: 2, 5, 6, 26, 28, 29, 31.
Несприятливі дати: 11, 15, 20, 24.
У серпні вдалі дати розташувалися на початку та наприкінці місяця, тож посеред серпня не варто розраховувати на грандіозний успіх та вдачу.
Вересень
Сприятливі дати: 1, 3, 4, 7, 8, 9.
Несприятливі дати: 28, 30.
Вересень буде посереднім місяцем з більшою кількістю нейтральних дат. Якщо ви хочете розпочати серйозну справу, то радимо звернути увагу на сприятливі дати.
Жовтень
Сприятливі дати: відсутні.
Несприятливі дати: весь місяць.
Жовтень буде особливо важким місяцем, адже протягом усього періоду ми перебуватимемо під впливом ретроградного руху Марса і Меркурія. У цей час не варто приймати важливих рішень та не бажано укладати серйозних угод. Все, що стосується остаточного закріплення, перенесіть на потім.
Листопад
Сприятливі дати: 15, 16, 17, 18, 19, 20, 23, 25, 26.
Несприятливі дати: 27, 28, 29, 30.
Наприкінці листопада розпочнеться коридо затемнень, що суттєво відіб'ється не лише на самопочутті, але й на справах. Особливо небезпечна та несприятлива дата – 30 листопада.
Грудень
Сприятливі дати: 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 31.
Несприятливі дати: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16.
Аж до середини грудня триватиме коридор затемнень. У цей період не варто нічого вирішувати. Також краще поводитися у цей період максимально спокійно, адже вплив затемнень на людину буде відчутним.
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