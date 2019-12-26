Фінансовий гороскоп на 2020 рік Щура: прогноз для всіх знаків Зодіаку

Новий 2020 рік Білого Металевого Щура деяким знакам Зодіаку принесе довгоочікуваний достаток, а от декому не пощастить у фінансовій сфері. Дізнайтесь, що ж гороскоп прогнозує саме вам!

На порозі 2020-го всіх нас поєднують роздуми на тему "що буде у новому році". І одне з найважливіших питань на порядку денному українців – фінансова складова 2020 року. Що ж, для того, аби ви не ошукували себе припущеннями, ми традиційно підготували для вас зодіакальний посібник, який допоможе зорієнтуватися у фінансових перспективах року прийдешнього.

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Нагадаємо, що Новий рік за східним календарем пройде під заступництвом білого металевого Щура. З 25 січня 2020-го він "офіційно" розпочне своє "правління". До речі, у цьому перша його особливість: Новий рік настане 1 січня, а от рік білого Щура тільки 25-го. Експерти вже охрестили прийдешні 12 місяць економічно вигідними та фінансово благополучними.

Фінансовий гороскоп на 2020 рік

Тисніть свій знак Зодіаку та одразу переходьте до нього:

Фінансовий успіх цих зодіакальних представників залежатиме винятково від уміння планувати свій бюджет. Основні риси білого Щура – мудрість та розважливість. Відтак, взяти їх за основу у вирішенні фінансових питань буде доречно, як ніколи. Астрологи радять у Новому році Щура уникати бажання працювати мало й отримувати багато. Це хибний шлях у невідомість, який прокладає вам лінь. Зумієте обрати інший вектор розвитку, а не лише примарну надію на захмарні капітали – фінансові перспективи вам гарантовані. Новий рік для Овна стане роком кардинальних змін на краще. Одна з них – фінансова незалежність.

Неоднозначний рік прогнозують астрологи у контексті фінансів Тельцям. Ймовірні злети і падіння пояснюються нестабільністю на роботі. Дуже важливо пам’ятати про ці ризики в часи, коли коштів здаватиметься наддостатньо. Заощадливість у новому році, незалежно від грошових надходжень, допоможе вийти з кризових ситуацій якщо не переможцем, то хоча б фінансово незалежним гравцем.

Астрологи радять бути обачними тим Тельцям, хто має власний бізнес або планує його розпочати. Керуватися правилом "хто не ризикує, той не п'є шампанського" у році новому точно не слід. Усі рішення щодо капіталовкладень повинні бути зважені, а можливі ризики – спрогнозовані та попереджені.

Вічних шукачів чогось нового та цікавого правитель року Щур усіляко підтримуватиме фінансово. Потребуватиме натомість небагато: працелюбності, самовіддачі та чесної гри задля досягнення поставлених цілей. У 2020-му не слід різко змінювати життєві орієнтири, як би складно це ідейним Близнюкам робити не було. Поступовість і критичне мислення допоможуть попередити професійні факапи, а відтак – уникнути фінансових ризиків.

Доречно у новому році відкрити депозит. Як стверджують експерти, наявність депозиту дисциплінуватиме витрати. Важливо мати не лише джерело грошового надходження, а й поповнення. У такий спосіб ви убезпечите власне фінансове майбутнє.

Запальним Ракам астрологи радять припинити жити лише "сьогоднішнім" днем. Новий рік – це завжди обнадійлива можливість розпочати життя спочатку. Тож саме час переглянути культуру фінансових витрат. Кар'єрне зростання неодмінно позначиться на вашому гаманці.

Попри це, втрачати голову не варто. За кожним злетом можливе падіння, яке стане тригером до фінансових труднощів. Навчитися раціонально розподіляти кошти і витрачати їх вкрай важливо. Серед інших важливостей – ваш саморозвиток. Астрологи наполегливі в необхідності опановувати нову спеціалізацію. Це неодмінно покращить ваше фінансове становище.

Успішний період очікує на Лева протягом року. Економічно вигідні пропозиції заполонять ваше життя, а розпочатий бізнес шокує своєю прибутковістю. Усі поставлені цілі у минулому, які безпосередньо пов'язані з фінансовим капіталом будуть досягнуті, однак як швидко – залежить саме від вас.

Обачними варто бути підписуючи документи та укладаючи фінансові угоди, однак шукати у всьому брехню та "подвійне дно" точно не слід. Маніакальна недовіра неабияк позначатиметься на ваших перемовинах з партнерами. Як наслідок – унеможливить їх в майбутньому. Не варто нехтувати чиєюсь підтримкою та допомогою, швидше за все, вона щира та безкорислива.

Якщо комусь і поталанить у новому році, то це однозначно Дівам. Збільшити банківські рахунки та зробити гаманець товстішим вдасться без особливих зусиль. Ну майже. Прихильність правителя року до вашої персони очевидна. Разом з тим, Щур не терпітиме ліні та марних обіцянок.

Немає бажання працювати – все одно працюйте, пообіцяли – зробіть. Інакше про зростання банківських рахунків та товстий гаманець можна забути. Такі вимоги заступника року. Нові можливості, що відкриються перед вами у 2020, – це шанс кардинально змінити своє життя. Скористайтеся ними, аби потім не жалкувати про втрачений шанс.

Фінансові труднощі – це не те, чого варто боятися Терезам у новому році. Прогнози більш ніж обнадійливі: кар'єрні злети, потужні фінансові надходження. Утім, для бажаної життєвої гармонії цього виявиться замало. У такому разі астрологи наполягають замислитися, чи правильно ви розставили життєві пріоритети та яким ви бачите своє життя в подальшому.

Фінансова успішність була колись не просто бажанням, а радше надметою, якої ви прагнули досягнути. Можливо, ви прагнули досягнути не того, чого насправді хотіли? Відшукати відповіді на болючі питання вам допоможе самоаналіз та підтримка рідних. 2020 – стане роком відвертостей перед собою. Будьте готовими до цього.

Надзвичайно вдалий рік пророкують зірки цьому знаку Зодіаку. Фінансові проблеми та нестабільність, що шлейфом тягнулися впродовж усього 2019-го, лишаться у минулому році. 2020-й відкриє перед вами вигідні перспективи та професійні горизонти. Натомість про раціональність витрат забувати не варто. Правителем року подібне не схвалюється. Гроші люблять рахунок – не забувайте про це.

Стресовий рік очікує на Стрільців. Капітал, який ви вкладете, не принесе очікуваного прибутку, а бізнес взагалі стане збитковим. Як пояснюють астрологи, подібний сценарій розвитку можливий через вашу довірливість та небажання називати речі своїми іменами.

Попередити неприємності можна. Просто не ідеалізуйте людей з якими працюєте та їхнє істинне ставлення до вас. Серед інших ймовірних ризиків – втрата основного джерела доходу – робити. Подібне астрологи пояснюють прагненням до кращих перспектив, які досягати буде не так легко.

Якщо у новому році ви прагнете збільшити фінансовий капітал, то доведеться попрацювати. Ваша самовіддача або її відсутність одразу позначатиметься на фінансовій складовій. Серед інших бонусів – можливе кар'єрне зростання, яке відкриє перед вами небачені перспективи. Головне не зупинятися на пів шляху і впевнено крокувати до своєї мети.

Багато очікувань представники цього знаку Зодіаку покладають на зміни у новому році, які нібито мають покращити їхнє фінансове становище. Астрологи переконують у зворотньому: лиш перманентна стабільність, що нині панує у вашому житті зумовить фінансові дивіденди.

Якщо у гонитві за більшим капіталом ви керуєтесь правилом "чим більше працювати, тим більше мати" – то мусимо вас розчарувати: такий алгоритм буде націлений на швидкість виконання роботи, тоді як її якість залишатиме бажати кращого. Виконана робота за принципом "як вже є" – це скоріше шлях до фінансового руйнування, аніж збагачення.

Цим знакам Зодіаку варто вмикати турборежим і виходити із зони власного комфорту, якщо бажаєте покращити свої фінанси у новому році. Продуктивна робота, саморозвиток та правильні життєві акценти – рецепт до швидкого збільшення капіталу. Астрологи не рекомендують делегувати свої обов'язки у новому році комусь, бо в такому разі ви перекладаєте власну самостійність та відповідальність. Якщо ж кінцевий результат розчарує вас, то звинувачувати доведеться лише себе.

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