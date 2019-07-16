Місячне затемнення з 16 на 17 липня 2019: що можна і не можна робити

16 липня 2019 буде гарне видовище – місячне затемнення, проте це явище має й побічні наслідки. Дізнайтеся, від чого варто відмовитись і що не можна робити під час місячного затемнення, щоб не зашкодити здоров'ю.

Місячне затемнення 16 липня матиме вплив на всіх людей: і на тих, хто спостерігає за ним, і на тих, хто не пропустив видовище. За словами експертів, затемнення змінює самопочуття людей за 10 днів до події. Це може проявлятися у конфліктах та фізичній слабкості.

Місячне затемнення 17 липня знаменує собою завершення коридору затемнень-2019. З точки зору астрології, цей доленосний період має великий вплив на людське життя.

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У ніч на 17 липня, з вівторка на середу, о 0 годині 31 хвилині за київським часом відбудеться місячне затемнення. Часткове затемнення місяця можна буде побачити й на всій території України.

Що не можна робити під час місячного затемнення:

У періоди енергетичної нестабільності не рекомендується робити великі покупки.

Не варто починати нову справу, оскільки це несприятливий період.

Також не переїжджайте на незнайоме місце проживання.

У день тижня, коли буде видно місячне затемнення, не можна брати або давати гроші в борг, адже можна заплутатися в проблемах.

Заборонено лаятися або конфліктувати, оскільки можна мимоволі закласти руйнівну поведінку у свою долю на найближчі кілька років.

На місячне затемнення в ніч на 17 липня 2019 року можливе загострення хронічних захворювань. Тому не можна зловживати алкоголем.

Не нехтуйте правилами безпеки на дорозі, не ставте свої особисті амбіції вище інтересів соціуму, оскільки все це карається.

Що варто робити під час місячного затемнення:

Час місячного затемнення сприятливий для здійснення ритуалів на великі гроші, які реально працюють, а також любовної магії та гармонізації відносин з коханим.

Піклуйтеся про своє здоров'я та більше відпочивайте.

Вдала ідея – генеральне прибирання. Також слушно буде прибрати не лише вдома, але й впорядкувати свої думки у голові.

Як місячне затемнення вплине на знаки зодіаку:

Овнів чекає період налагодження зв'язків як в ділових, так в особистих сферах.

Для Тельців затемнення торкнеться особистого життя, доведеться приймати непросте рішення, але воно того варте.

Близнюки зосередяться на фінансах, можливі інвестиції в нерухомість.

Раки: в гонитві догодити всім, не забувайте приділяти увагу собі. Відпочиньте, інакше сили розтратяться завчасно.

Левам рекомендується пройти діагностику і звернути увагу на своє здоров'я.

Діви, якщо ви потребуєте допомоги, не соромтеся – просіть. Саме в цей період ви зможете поліпшити своє життя.

Ваги, просування по кар'єрних сходах і багато домашніх турбот вам гарантовані. Не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні.

Скорпіони – потроху конфлікти сходять нанівець. Ви перемогли й можете розслабитися. Давня сварка закінчиться миром і злагодою.

Стрілець – будьте обережнішими з фінансами. Вас чекає ділове партнерство, яке обіцяє істотний дохід, за умови, що ви все вірно розрахуєте. Покладайтеся лише на свою думку, і ви не прогадаєте.

Козеріг – сміливо йдіть вперед. Пам'ятаючи старі досягнення, ставте собі нові цілі. Всесвіт на вашому боці. Вас чекає великий виграш і придбання нерухомості.

Водолій – пора зробити паузу, всіх грошей не заробити. Заплануйте відпочинок і переглянете свої установки. Дзвінок з минулого принесе радісну звістку.

Риби – якщо ви хочете, щоб ваше запитання або проблема зважилися максимально швидко, йдіть в люди. Відвідуйте зборів, тусовки, в загальному, бувайте там, де життя б'є повним ключем, і ви не помітите, як все вирішиться з найкращим для вас результатом.

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