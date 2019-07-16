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Місячне затемнення з 16 на 17 липня 2019: що можна і не можна робити

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місячне затемнення 16 липня - фото 1
місячне затемнення 16 липня

16 липня 2019 буде гарне видовище – місячне затемнення, проте це явище має й побічні наслідки. Дізнайтеся, від чого варто відмовитись і що не можна робити під час місячного затемнення, щоб не зашкодити здоров'ю.

Місячне затемнення 16 липня матиме вплив на всіх людей: і на тих, хто спостерігає за ним, і на тих, хто не пропустив видовище. За словами експертів, затемнення змінює самопочуття людей за 10 днів до події. Це може проявлятися у конфліктах та фізичній слабкості.

Місячне затемнення 17 липня знаменує собою завершення коридору затемнень-2019. З точки зору астрології, цей доленосний період має великий вплив на людське життя.

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У ніч на 17 липня, з вівторка на середу, о 0 годині 31 хвилині за київським часом відбудеться місячне затемнення. Часткове затемнення місяця можна буде побачити й на всій території України.

Що не можна робити під час місячного затемнення:

  • У періоди енергетичної нестабільності не рекомендується робити великі покупки.
  • Не варто починати нову справу, оскільки це несприятливий період.
  • Також не переїжджайте на незнайоме місце проживання.
  • У день тижня, коли буде видно місячне затемнення, не можна брати або давати гроші в борг, адже можна заплутатися в проблемах.
  • Заборонено лаятися або конфліктувати, оскільки можна мимоволі закласти руйнівну поведінку у свою долю на найближчі кілька років.
  • На місячне затемнення в ніч на 17 липня 2019 року можливе загострення хронічних захворювань. Тому не можна зловживати алкоголем.
  • Не нехтуйте правилами безпеки на дорозі, не ставте свої особисті амбіції вище інтересів соціуму, оскільки все це карається.
Місячне затемнення з 16 на 17 липня 2019: що можна і не можна робити - фото 341307

Що варто робити під час місячного затемнення:

  • Час місячного затемнення сприятливий для здійснення ритуалів на великі гроші, які реально працюють, а також любовної магії та гармонізації відносин з коханим.
  • Піклуйтеся про своє здоров'я та більше відпочивайте.
  • Вдала ідея – генеральне прибирання. Також слушно буде прибрати не лише вдома, але й впорядкувати свої думки у голові.

Як місячне затемнення вплине на знаки зодіаку:

  • Овнів чекає період налагодження зв'язків як в ділових, так в особистих сферах.
  • Для Тельців затемнення торкнеться особистого життя, доведеться приймати непросте рішення, але воно того варте.
  • Близнюки зосередяться на фінансах, можливі інвестиції в нерухомість.
  • Раки: в гонитві догодити всім, не забувайте приділяти увагу собі. Відпочиньте, інакше сили розтратяться завчасно.
  • Левам рекомендується пройти діагностику і звернути увагу на своє здоров'я.
  • Діви, якщо ви потребуєте допомоги, не соромтеся – просіть. Саме в цей період ви зможете поліпшити своє життя.
  • Ваги, просування по кар'єрних сходах і багато домашніх турбот вам гарантовані. Не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні.
  • Скорпіони – потроху конфлікти сходять нанівець. Ви перемогли й можете розслабитися. Давня сварка закінчиться миром і злагодою.
  • Стрілець – будьте обережнішими з фінансами. Вас чекає ділове партнерство, яке обіцяє істотний дохід, за умови, що ви все вірно розрахуєте. Покладайтеся лише на свою думку, і ви не прогадаєте.
  • Козеріг – сміливо йдіть вперед. Пам'ятаючи старі досягнення, ставте собі нові цілі. Всесвіт на вашому боці. Вас чекає великий виграш і придбання нерухомості.
  • Водолій – пора зробити паузу, всіх грошей не заробити. Заплануйте відпочинок і переглянете свої установки. Дзвінок з минулого принесе радісну звістку.
  • Риби – якщо ви хочете, щоб ваше запитання або проблема зважилися максимально швидко, йдіть в люди. Відвідуйте зборів, тусовки, в загальному, бувайте там, де життя б'є повним ключем, і ви не помітите, як все вирішиться з найкращим для вас результатом.

До теми: Місячний календар стрижок на липень 2019: коли стригти волосся

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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