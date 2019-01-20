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Місячне затемнення у січні 2019: коли можна побачити і що не можна робити

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Місячне затемнення у січні 2019 - фото 1
Місячне затемнення у січні 2019

Перший Супермісяць або ж місячне затемнення у 2019 році очікується вже у ніч на 21 січня. Хто зможе побачити "криваве" затемнення і що не варто робити у цей час.

У ніч з 20 січня на 21 січня пройде повне місячне затемнення, яке триватиме понад 3 години – з 3:34 до 6:51 за Всесвітнім часом (UT). Максимальне затемнення супутника Землі очікується з 4:41 до 5:53.

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Щоправда, побачити "кривавий" Місяць українці не зможуть, адже найкраще його буде видно у Південній та Північній Америці, Великобританії, Північній Європі та Гренландії. Вважається, що місячне затемнення, яке цьогоріч співпадає з повним Місяцем, може вплинути на людей, які страждають від депресії, неврозів та хронічних захворювань.

Що не можна робити у місячне затемнення: - фото 302290
Що не можна робити у місячне затемнення:

Що не можна робити у місячне затемнення:

  • Не зловживайте алкоголем та медпрепаратами
  • Намагайтесь уникати конфліктних ситуацій та налаштуйтесь на позитив
  • Не дозволяйте комусь порушувати внутрішню гармонію
  • Не намагайтесь встигнути зробити всі справи, які накопичились
  • Не думайте про погане і не бажайте комусь зла, адже, за словами, астрологів, у цей час всі думки та слова матимуть дзеркальний ефект

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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