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Місячне затемнення 2019: вражаючі фото з мережі

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Місячне затемнення 2019 - фото 1
Місячне затемнення 2019

Місячне затемнення можна було побачити у ніч на 21 січня, а соцмережі вже наповнюють ефектними фото "Кривавого Місяця". Зацініть!

Перше місячне затемнення у 2019 році збіглося з повним Місяцем, тому таке видовище захопило увагу людей з різних куточків світу. У ніч з 20 на 21 січня можна було побачити справді кривавий Місяць. Першими знімками вже активно діляться у соціальних мережах. Виглядає казково!

Читайте також: У США утворилася незвичайна крижина, яка схожа на Місяць: фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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