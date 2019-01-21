Місячне затемнення 2019: вражаючі фото з мережі

Місячне затемнення можна було побачити у ніч на 21 січня, а соцмережі вже наповнюють ефектними фото "Кривавого Місяця". Зацініть!

Перше місячне затемнення у 2019 році збіглося з повним Місяцем, тому таке видовище захопило увагу людей з різних куточків світу. У ніч з 20 на 21 січня можна було побачити справді кривавий Місяць. Першими знімками вже активно діляться у соціальних мережах. Виглядає казково!

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