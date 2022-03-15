Мисткиня робить круті колажі з зірками, які підтримують Україну у протистоянні Росії

Знайомтеся, це Аліна Пономаренко. Вона робить дуже круті колажі. А зараз її витвори припадають до душі ще більше, адже вони пов'язані з воєнними діями в Україні.

Зокрема на своєму інстаграмі вона виклала серію колажів. На них зображені зірки, які публічно підтримали Україну у протистоянні країні-агресорці.

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Колажистка "одягнула" закордонних зірок у вишиванки

Так, Емілія Кларк на обкладинці VOGUE Espana постала у розкішному образі. На колажі вона барвистій вишиванці з величезним жовтим бантом.

Також вона подякувала художнику JR, який підтримує Україну.

На гуцула перетворився співак Том Одел. Бенедикт Камбербетч, який запропонував українським біженцям мешкати в його оселі, також став героєм колажу Аліни Пономаренко. Не оминула увагою мисткиня й актрису Дженніфер Еністон.

На Мавку та справжнього гуцула перетворилися Міла Куніс та Ештон Катчер. Актриса Софія Бутелла також стала героїнею колажу. Мисткиня також подякувала Демні Гвасалія, креативному директорові Balenciaga, співачці Мадонні, актрисі Сарі Джессіці Паркер, зірковому подружжю Раяну Рейнольдсу та Блейк Лавлі, а також Ілонові Маску.

Так виглядають справжні кумири. А не оці зірки, які поза політикою або просто за мир у всьому світі. Так не працює. Тож ми закликаємо відписуватися від тих знаменитостей, яким вигідно вдавати, що вони не розуміють, проти кого зараз воює Україна.

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