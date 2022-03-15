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війна

Мисткиня робить круті колажі з зірками, які підтримують Україну у протистоянні Росії

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Закордонні зірки стали героями крутих колажів - фото 1
Закордонні зірки стали героями крутих колажів

Знайомтеся, це Аліна Пономаренко. Вона робить дуже круті колажі. А зараз її витвори припадають до душі ще більше, адже вони пов'язані з воєнними діями в Україні.

Зокрема на своєму інстаграмі вона виклала серію колажів. На них зображені зірки, які публічно підтримали Україну у протистоянні країні-агресорці.

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Колажистка "одягнула" закордонних зірок у вишиванки

Так, Емілія Кларк на обкладинці VOGUE Espana постала у розкішному образі. На колажі вона барвистій вишиванці з величезним жовтим бантом.

Мисткиня робить круті колажі з зірками, які підтримують Україну у протистоянні Росії - фото 501019

Також вона подякувала художнику JR, який підтримує Україну.

Мисткиня робить круті колажі з зірками, які підтримують Україну у протистоянні Росії - фото 501023

На гуцула перетворився співак Том Одел. Бенедикт Камбербетч, який запропонував українським біженцям мешкати в його оселі, також став героєм колажу Аліни Пономаренко. Не оминула увагою мисткиня й актрису Дженніфер Еністон.

Мисткиня робить круті колажі з зірками, які підтримують Україну у протистоянні Росії - фото 501022

Мисткиня робить круті колажі з зірками, які підтримують Україну у протистоянні Росії - фото 501018

Мисткиня робить круті колажі з зірками, які підтримують Україну у протистоянні Росії - фото 501021

На Мавку та справжнього гуцула перетворилися Міла Куніс та Ештон Катчер. Актриса Софія Бутелла також стала героїнею колажу. Мисткиня також подякувала Демні Гвасалія, креативному директорові Balenciaga, співачці Мадонні, актрисі Сарі Джессіці Паркер, зірковому подружжю Раяну Рейнольдсу та Блейк Лавлі, а також Ілонові Маску.

Мисткиня робить круті колажі з зірками, які підтримують Україну у протистоянні Росії - фото 501017

Мисткиня робить круті колажі з зірками, які підтримують Україну у протистоянні Росії - фото 501024
Мисткиня робить круті колажі з зірками, які підтримують Україну у протистоянні Росії - фото 501016
Мисткиня робить круті колажі з зірками, які підтримують Україну у протистоянні Росії - фото 501020
Мисткиня робить круті колажі з зірками, які підтримують Україну у протистоянні Росії - фото 501027

Мисткиня робить круті колажі з зірками, які підтримують Україну у протистоянні Росії - фото 501026

Мисткиня робить круті колажі з зірками, які підтримують Україну у протистоянні Росії - фото 501015

Так виглядають справжні кумири. А не оці зірки, які поза політикою або просто за мир у всьому світі. Так не працює. Тож ми закликаємо відписуватися від тих знаменитостей, яким вигідно вдавати, що вони не розуміють, проти кого зараз воює Україна.

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