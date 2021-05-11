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Фільм з Джейсоном Стетхемом очолив прокат цими вихідними
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Новий спільний продукт Джейсона Стетхема і Гая Річі під назвою Гнів людський очолив американський прокат минулими вихідними. У свій дебютний уїк-енд він зумів заробити понад вісім мільйонів доларів!
Зайняти перший рядок проєкту дозволило, по-перше, відсутність паралельного показу в онлайн-кінотеатрах, а по-друге, доволі хороший "сарафан", пише kinometro.
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"Гнів людський" став свого роду аномалією в сучасному прокаті, оскільки, на відміну від багатьох інших американських кінофільмів часів пандемії коронавірусу, його демонстрували виключно в кінотеатрах, тобто його творці підтримали традиційну модель дистрибуції.
Тим часом японський анімаційний фільм "Винищувач демонів: Поїзд Нескінченний" не поступився другим місцем в загальному заліку з результатом 3,1, мільйона доларів. Світові збори проєкту вже перевищили 450 мільйонів доларів. Третій рядок рейтингу зайняла екранізація популярної відеогри "Мортал Комбат", яка записала на свій рахунок на минулих вихідних ще 2,4 мільйона доларів. Сукупні збори склали 72,5 мільйона доларів.
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