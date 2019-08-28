Містер Робот: вийшов трейлер фінального сезону серіалу

У мережі опублікували промо до останнього сезону серіалу Містер Робот (Mr. Robot), який вже скоро вийде на екранах. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

На офіційному Youtube-каналі серіалу Містер Робот (Mr. Robot) з'явився трейлер до фінального сезону, прем'єра якого запланована вже на 6 жовтня. Творець шок Сем Есмейл вже пообіцяв, що останні серії будуть доволі тривалими, а також пройдуть в атмосфері різдвяних свят та насилля.

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"Підеш цією дорогою і вже не зупинишся. Завжди буде ще щось: новий символ, який потрібно знищити, нові люди, яких потрібно врятувати. Ця війна не закінчиться. А ти збираєшся перейти межу", – говорить у промо сам Містер Робот.

Нагадаємо, що сюжет розгортається навколо дуже талановитого хакера Елліота, який страждає від розладу особистості. Хлопець намагається зробити світ кращим і потрапляє у таємничу організацію, яка готова перевернути існуючу систему.

У головних ролях: Рамі Малек, Карлі Чайкін, Порша Даблдей, Мартін Вальстрьом, Крістіан Слейтер, Майкл Крістофер.

Містер Робот 4, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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