Мистецтво на печиві: канадійка створює картини за допомогою улюбленого смаколика

Карантин став причиною того, що люди знаходять все нові й нові заняття, які допомагають корисно провести час вдома. Наша нова героїня вирішила не наїдати хлібо-булочні ляжки, а створювати справжні шедеври за допомогою улюбленого печива. Вам сподобається!

Співробітниця канадської дипломатичної служби під час карантину знайшла собі нове хобі: останні кілька днів дівчина відтворює знамениті картини на печиві Oreo.

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Свої роботи Аніта Пань розміщує в інстаграмі. Наприклад, там є "Зоряна ніч" Ван Гога, "Велика хвиля в Канагава" Кацусіки Хокусая і "Дівчинка з повітряною кулею" Бенксі.

Дивіться та надихайтесь, а ще не забувайте підписатися, адже Аніта старається і для вас ;)

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