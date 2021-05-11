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Мистецтво і популярні персонажі: красиві тату від турецького майстра

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Круті тату від Хакана Адіка - фото 1
Круті тату від Хакана Адіка / boredpanda

Талановитий тату-художник зі Стамбула міксує героїв фільмів та мультиків з витворами мистецтва, і його роботи змушують затримати погляд. Зацініть!

Знайомтесь, 25-річний Хакан Адік (Hakan Adik) – тату-майстер зі Стамбула. Його стиль мінімалістичний, крихітний та деталізований, але це не заважає йому поєднувати картини, фільми, популярних героїв для створення чогось унікального. За 7 років хлопець встиг відточити свої уміння.

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Хоч Хакан і працює найактивніше у рідному Стамбулі, однак регулярно відвідує різні куточки світу, створюючи незвичайні тату. Як запрошений художник, він встиг попрацювати у Барселоні та у Берліні ще до пандемії. Куди б митець не прямував, його роботи викликають захват. Це стосується і його сторінки в соцмережі Інстаграм, де за ним стежать понад 50 тисяч осіб. Готові побачити його незвичайні роботи?

Мистецтво і популярні персонажі: красиві тату від турецького майстра - фото 458922

Мистецтво і популярні персонажі: красиві тату від турецького майстра - фото 458923

Мистецтво і популярні персонажі: красиві тату від турецького майстра - фото 458924

Мистецтво і популярні персонажі: красиві тату від турецького майстра - фото 458925

Мистецтво і популярні персонажі: красиві тату від турецького майстра - фото 458926

Мистецтво і популярні персонажі: красиві тату від турецького майстра - фото 458927

Мистецтво і популярні персонажі: красиві тату від турецького майстра - фото 458928

Мистецтво і популярні персонажі: красиві тату від турецького майстра - фото 458929

Мистецтво і популярні персонажі: красиві тату від турецького майстра - фото 458930

Мистецтво і популярні персонажі: красиві тату від турецького майстра - фото 458931

Мистецтво і популярні персонажі: красиві тату від турецького майстра - фото 458932

Мистецтво і популярні персонажі: красиві тату від турецького майстра - фото 458933

Мистецтво і популярні персонажі: красиві тату від турецького майстра - фото 458934

Мистецтво і популярні персонажі: красиві тату від турецького майстра - фото 458935

Мистецтво і популярні персонажі: красиві тату від турецького майстра - фото 458936

Мистецтво і популярні персонажі: красиві тату від турецького майстра - фото 458937

Мистецтво і популярні персонажі: красиві тату від турецького майстра - фото 458938

Мистецтво і популярні персонажі: красиві тату від турецького майстра - фото 458939

Мистецтво і популярні персонажі: красиві тату від турецького майстра - фото 458940

Мистецтво і популярні персонажі: красиві тату від турецького майстра - фото 458941

Мистецтво і популярні персонажі: красиві тату від турецького майстра - фото 458942

Мистецтво і популярні персонажі: красиві тату від турецького майстра - фото 458943

Мистецтво і популярні персонажі: красиві тату від турецького майстра - фото 458944

Мистецтво і популярні персонажі: красиві тату від турецького майстра - фото 458945

Мистецтво і популярні персонажі: красиві тату від турецького майстра - фото 458946

Мистецтво і популярні персонажі: красиві тату від турецького майстра - фото 458947

Мистецтво і популярні персонажі: красиві тату від турецького майстра - фото 458948

Мистецтво і популярні персонажі: красиві тату від турецького майстра - фото 458949

Мистецтво і популярні персонажі: красиві тату від турецького майстра - фото 458950

Джерело фото: instagram.com/hakanadik/

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