Мистецтво і популярні персонажі: красиві тату від турецького майстра

Талановитий тату-художник зі Стамбула міксує героїв фільмів та мультиків з витворами мистецтва, і його роботи змушують затримати погляд. Зацініть!

Знайомтесь, 25-річний Хакан Адік (Hakan Adik) – тату-майстер зі Стамбула. Його стиль мінімалістичний, крихітний та деталізований, але це не заважає йому поєднувати картини, фільми, популярних героїв для створення чогось унікального. За 7 років хлопець встиг відточити свої уміння.

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Хоч Хакан і працює найактивніше у рідному Стамбулі, однак регулярно відвідує різні куточки світу, створюючи незвичайні тату. Як запрошений художник, він встиг попрацювати у Барселоні та у Берліні ще до пандемії. Куди б митець не прямував, його роботи викликають захват. Це стосується і його сторінки в соцмережі Інстаграм, де за ним стежать понад 50 тисяч осіб. Готові побачити його незвичайні роботи?

Джерело фото: instagram.com/hakanadik/

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