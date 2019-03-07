Мистецтво чи магія: художник створює фальшиві тіні

Художник з Америки створив новий вид вуличного мистецтва – він малює тіні. Його малюнки настільки реалістичні, що пішоходи спочатку не помічають різниці. Дивіться, як художник заплутує людей.

Фальшиві тіні від художника-графіка Деймона Белангера спочатку сколихнули жителів міста Редвуд-Сіті, яке розташоване у штаті Каліфорнія, а потім підкорили мережу.

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Сюрреалістичні тіні перетворюють звичайні речі на химерні та дещо магічні об'єкти. Художник створює їх, аби люди відволіклися від сірих буднів, повеселилися та пофантазували. Вірити в казку не те, що важливо, а подекуди навіть необхідно.

Спочатку митець малюює трафарет на поверхні, а потім зафарбовує контури темно-сірою барвою.

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