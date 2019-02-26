Міста світу з висоти пташиного польоту: яскраві фото мандрівника

Талановитий фотограф-самоучка ділиться кадрами зі своїм подорожей, показуючи різні куточки світу з такого ракурсу, який навряд чи відкривається перед туристами. Зацініть!

Знайомтесь, Террі Маклафлін (Terry Mclaughlin) – режисер та фотограф з американського міста Вічита, який зараз працює та живе у Лос-Анджелесі. У вільний час чоловік не лише повертається у рідні краї, а й мандрує світом разом з камерою. У його роботах можна побачити вуличні фото у Макао, Тайвані та різних містах США. Щоправда, більшість з них зроблені на дрон, тому відкривають нове бачення вулиць та будівель. Це варто зацінити!

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Джерело всіх фото: instagram.com/asteryx

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