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MARUV 8 березня

Міста світу з висоти пташиного польоту: яскраві фото мандрівника

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Подорожі з висоти від Террі Маклафліна - фото 1
Подорожі з висоти від Террі Маклафліна / instagram.com/asteryx

Талановитий фотограф-самоучка ділиться кадрами зі своїм подорожей, показуючи різні куточки світу з такого ракурсу, який навряд чи відкривається перед туристами. Зацініть!

Знайомтесь, Террі Маклафлін (Terry Mclaughlin) – режисер та фотограф з американського міста Вічита, який зараз працює та живе у Лос-Анджелесі. У вільний час чоловік не лише повертається у рідні краї, а й мандрує світом разом з камерою. У його роботах можна побачити вуличні фото у Макао, Тайвані та різних містах США. Щоправда, більшість з них зроблені на дрон, тому відкривають нове бачення вулиць та будівель. Це варто зацінити!

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Міста світу з висоти пташиного польоту: яскраві фото мандрівника - фото 310027

Міста світу з висоти пташиного польоту: яскраві фото мандрівника - фото 310028

Міста світу з висоти пташиного польоту: яскраві фото мандрівника - фото 310029

Міста світу з висоти пташиного польоту: яскраві фото мандрівника - фото 310030

Міста світу з висоти пташиного польоту: яскраві фото мандрівника - фото 310031

Міста світу з висоти пташиного польоту: яскраві фото мандрівника - фото 310032

Міста світу з висоти пташиного польоту: яскраві фото мандрівника - фото 310033

Міста світу з висоти пташиного польоту: яскраві фото мандрівника - фото 310034

Міста світу з висоти пташиного польоту: яскраві фото мандрівника - фото 310035

Міста світу з висоти пташиного польоту: яскраві фото мандрівника - фото 310036

Міста світу з висоти пташиного польоту: яскраві фото мандрівника - фото 310037

Міста світу з висоти пташиного польоту: яскраві фото мандрівника - фото 310038

Міста світу з висоти пташиного польоту: яскраві фото мандрівника - фото 310039

Міста світу з висоти пташиного польоту: яскраві фото мандрівника - фото 310040

Міста світу з висоти пташиного польоту: яскраві фото мандрівника - фото 310041

Міста світу з висоти пташиного польоту: яскраві фото мандрівника - фото 310042

Міста світу з висоти пташиного польоту: яскраві фото мандрівника - фото 310043

Міста світу з висоти пташиного польоту: яскраві фото мандрівника - фото 310044

Міста світу з висоти пташиного польоту: яскраві фото мандрівника - фото 310045

Міста світу з висоти пташиного польоту: яскраві фото мандрівника - фото 310046

Міста світу з висоти пташиного польоту: яскраві фото мандрівника - фото 310047

Міста світу з висоти пташиного польоту: яскраві фото мандрівника - фото 310048

Міста світу з висоти пташиного польоту: яскраві фото мандрівника - фото 310049

Міста світу з висоти пташиного польоту: яскраві фото мандрівника - фото 310050

Міста світу з висоти пташиного польоту: яскраві фото мандрівника - фото 310051

Джерело всіх фото: instagram.com/asteryx

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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