Міст дружби: Ольга Сумська й інші українські зірки знялися в ефектній фотосесії

Вінницький фотограф Костянтин Ревуцький представив міжнародний фотопроект "Міст дружби". В ньому українські зірки та непересічні особистості постали в традиційному грузинському вбранні. Зокрема, у зйомці взяли участь Тарас Тополя, Ольга Сумська, Анна Трінчер, YARMAK та інші.

Фотограф зізнається, що виношував ідею цього фотопроекту протягом п'яти років. Причому, надихнула його на зйомку українська актриса Ольга Сумська.

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Унікальні фото пам'яток України та країн Європи, національні костюми, культурні діячі, європейський колорит і українська душа стануть головними цінностями на "Мосту Дружби", – розповідає під час інтерв'ю Костянтин Ревуцький.

Проект має на меті об'єднати неповторну українську самобутність і колорит інших народів у єдиний культурний простір, а також показати національні надбання та культурні різномаїття не лише України, а й інших країн.

Ми хочемо, щоб не лише в нашій країні, а й за її межами, люди знали своїх "героїв", митців і відомих культурних діячів! — зазначає автор проекту.

У проекті Костянтина Ревуцького знялися популярні українці: Тарас Тополя, Ольга Сумська, Анна Трінчер, YARMAK, Дмитро Горовенко, Влада Литовченко та інші.

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