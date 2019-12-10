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Мисливці за привидами: дивіться перший трейлер нового фільму з зіркою Дивних справ
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У мережі з'явився перший трейлер до фільму "Мисливці за привидами: З того світу" (Ghostbusters: Afterlife), який продовжить два класичні фільми через 30 років після їх виходу на екранах. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!
Студія Sony нарешті потішила фанатів гідним продовженням "Мисливців за привидами", які вийшли у світ понад 30 років тому. Прем'єра нової стрічки під назвою "Мисливці за привидами: З того світу" (Ghostbusters: Afterlife) запланована на 10 липня 2020 року.
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Сюжет розповість про таємниці події у штаті Оклахома, куди переїздить матір-одиначка з двома дітьми. Старенька ферма дісталась головній героїні від батька, і вона навіть не здогадувалась, які таємниці можуть тут ховатись. Згодом діти починають натрапляти на дивні предмети та помічати паранормальні явища. Хто ж знав, що їхній дідусь був справжнім мисливцем на привидів!
У головних ролях: Білл Мюррей, Пол Радд, Ден Ейкройд, Сігурні Вівер, Енні Поттс, Керрі Кун, Маккена Грейс та Фінн Вольфхард.
Мисливці за привидами 2020: дивитись трейлер фільму онлайн:
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