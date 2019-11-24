Мисливці: трейлер фантастичного серіалу з Аль Пачіно

У мережі опублікували промо до нового серіалу Мисливці (Hunters), де головну роль виконав Аль Пачіно. Альтернативна реальність та команда людей, які відстежують нацистів – дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Стрімінгова платформа Amazon Prime показала свіжий трейлер до серіалу Мисливці (Hunters), дата виходу якого запланована вже на 2020 рік.

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Сюжет розгортається у 1977 році у Нью-Йорку в альтернативному всесвіті. Саме тут після Другої світової знайшли прихисток чимало нацистських офіцерів. Вони збираються створити Четвертий рейх, але головні герої – мисливці – зроблять все, щоб завадити цьому кривавому плану.

У головних ролях: Аль Пачіно, Логан Лерман, Кейт Малвані, Джинні Берлін, Ділан Бейкер та інші.

Мисливці 2020: дивитись трейлер серіалу онлайн:

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