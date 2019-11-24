Доктор Хто: з'явився трейлер 12 сезону легендарного серіалу

У мережі опублікували тизер до нового сезону серіалу Доктора Хто (Doctor Who), який вже на початку 2020 року вийде у світ. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

На офіційному Youtube-каналі Доктора Хто оприлюднили промо до 12 сезону серіалу Доктора Хто (Doctor Who), дата виходу запланована на січень 2020 року.

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Відзначимо, що вже другий рік поспіль Тринадцятим Доктором буде Джоді Віттакер, які доведеться знову рятувати світ та протистояти давнім ворогам Кіберлюдям. До слова, це перша жінка у кріслі Доктора, яку зустріли не надто однозначно, але зараз рейтинги серіалі піднялись.

Доктор Хто 12 сезон: дивитись трейлер онлайн:

"Доктор Хто" – це науково-фантастичний телесеріал від BBC, який вперше вийшов ще у далекому 1963 році. Відтоді він підкорив серця не одного покоління. Сюжет розгортається навколо Доктора Хто та його пригод. Цьогоріч вперше за всю історію серіалу роль Доктора почала виконувати жінка – британська акторка Джоді Віттакер.

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