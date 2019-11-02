Мисливці: дивіться тизер нового серіалу з Аль Пачіно

У мережі з'явився перший промо-ролик до нового драматичного серіалу "Мисливці" (Hunters), де головну роль зіграв Аль Пачіно. Дивіться тизер онлайн на Радіо МАКСИМУМ.

Стрімінговий сервіс Amazon опублікував перший тизер серіалу "Мисливці" (Hunters), який вийде на екрани вже у 2020 році. Виконавчим продюсером новинки став творець "Пастки" та "Ми" Джордан Піл.

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Сюжет розгортається навколо угрупування таємних борців зі злочинністю. У 1977 році вони починають знищувати сотні високопосадовців-нацистів, які переховуються у США, де планують створити вже Четвертий Рейх.

У головних ролях: Аль Пачіно, Джерріка Хінтон та Джош Реднор.

Мисливці 2020, дивитись трейлер серіалу онлайн:

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