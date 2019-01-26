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Міські пейзажі Куби: атмосферні фото

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Міські пейзажі Куби / behance.net/helenehavard

Талановита фотограф відвідала Кубу та показала міське життя острівної держави.

Знайомтесь, Хелен Хавард (Helene Havard) – талановита фотограф та оператор з Таїті, яка обожнює мандрувати. разом зі своїм чоловіком Семом вона активно працює над весільною зйомкою, однак у вільний час пара подорожує та знаходить неймовірно красиві місця. Нещодавно Хелен відкрила для себе Кубу.

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"Я прогулялась вулицями та закохалась у неповторну атмосферу, кольори та форми. Я вирішила ретушувати ці знімки так, як я сприймаю це дивовижне місце", – зізналась Хелен.

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Джерело всіх фото: behance.net/helenehavard

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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