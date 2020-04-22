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Місія провалена: пухкий кіт став зіркою Reddit (відео)

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Товстун став зіркою мережі - фото 1
Товстун став зіркою мережі

Коти не дарма постійно підкорюють інтернет, адже їхній вигляд та поведінка часто викликають чимало запитань.Однак герой цього ролика виявився ще тим пухнастим паскудником.

На платформі Reddit користувач з ніком Inland_Emperor1 поділився епічним відео з товстеньким котом, яке стрімко підіймається в тренди. Всього за 4 години ролик переглянули понад 14 тисяч осіб, а ще майже 300 залишили коментарі.

І ще: Дуже захопився: кумедне відео з котом підкорює мережу

А все тому, що на записі можна побачити пухкого домашнього кота, який грається з маленькою пташкою на порозі будинку. Господар помітив не найкращі наміри свого улюбленця, тож вирішив його відігнати гуканням. Але фінал вийшов непередбачуваним. До слова, вигук власника цього товстого паскудника можна перекласти, як "це крихке, бовдуре!".

*Splat* from r/Unexpected

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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