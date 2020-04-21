Дуже захопився: кумедне відео з котом підкорює мережу

Коти не дарма вважаються найбільшими зірками інтернету, адже їхні поведінка та чарівні мордочки не залишають байдужими навіть найсуворіших і найсерйозніших. І цей ролик з котом не виняток!

На платформі Reddit користувач з ніком Dhanish04 поділився кумедним відео з підступним котом, яке стрімко піднялось у тренди. Всього за 5 годин допис зібрав понад 32 тисячі переглядів!

І ще: Чому не варто розігрувати собак: епічне відео з кактусом

А все тому, що на записі можна побачити чоловіка, який спокійно сидить у кріслі, а за його спиною кіт займається власною гігієною. Вочевидь, його лапа швидко стала чистою, тож пухнастик вирішив "помити" і волосся свого господаря. Але чоловікові це не сподобалось, тож він оглянувся на улюбленця. Здається, саме в такі моменти проявляється шпигунська натура котів. Що ж було далі, зацініть самі:

Читайте також: Хлопець знайшов креативний спосіб виміряти висоту дерев (фото)