Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

Дуже захопився: кумедне відео з котом підкорює мережу

  • 28
Нахабний кіт став зіркою мережі - фото 1
Нахабний кіт став зіркою мережі

Коти не дарма вважаються найбільшими зірками інтернету, адже їхні поведінка та чарівні мордочки не залишають байдужими навіть найсуворіших і найсерйозніших. І цей ролик з котом не виняток!

На платформі Reddit користувач з ніком Dhanish04 поділився кумедним відео з підступним котом, яке стрімко піднялось у тренди. Всього за 5 годин допис зібрав понад 32 тисячі переглядів!

І ще: Чому не варто розігрувати собак: епічне відео з кактусом

А все тому, що на записі можна побачити чоловіка, який спокійно сидить у кріслі, а за його спиною кіт займається власною гігієною. Вочевидь, його лапа швидко стала чистою, тож пухнастик вирішив "помити" і волосся свого господаря. Але чоловікові це не сподобалось, тож він оглянувся на улюбленця. Здається, саме в такі моменти проявляється шпигунська натура котів. Що ж було далі, зацініть самі:

I'm just cleaning my hand from r/funny

Читайте також: Хлопець знайшов креативний спосіб виміряти висоту дерев (фото)

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Від провінціалки до топмоделі: як змінилася Ірина Шейк, фото 18+
  • Вчора, 16:21
  • 732
ТЕСТ: Вгадайте українську пісню за коментарем з соцмереж
  • 10 квітня, 13:00
  • 1744
Як українські зірки святкують Великдень 2020: святкові фото з паскою
  • 19 квітня, 15:49
  • 1335
Загрузка...
Новини