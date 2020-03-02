Мишоловка для кота 1, 2 серія: дивитись онлайн прем'єру серіалу

Новий український серіал "Мишоловка для кота" стартує на каналі 1+1. У понеділок, 2 березня, вийшли прем'єрні 1 і 2 серія кримінального детективу. Дивіться онлайн свіжі епізоди та читайте опис сюжету!

У центрі сюжету серіалу Мишоловка для кота – історія трьох людей, чия життя змінилося після того, як вони раптово отримали шалену суму грошей кожен. Ця кримінальна пригода полоскоче вам нерви протягом 12 захопливих епізодів!

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Студент, вчителька та журналіст отримали по мільйону доларів. Виявляється, що цих трьох абсолютно різних людей об'єднує схильність до однієї небезпечної гри... І в неї доведеться зіграти.

Не встигають вони насолодитися своїм виграшем, як стає зрозуміло, що у цій ситуації щось не так. Вони та їхні життя – це ставки у грі... А на кону ще три мільйони доларів. Вони вирішують дізнатися, куди ж вони встряли та як вибратися з цієї небезпеки.

Дивитись онлайн серіал "Мишоловка для кота" 1 серія від 02-03-2020:

Дивитися онлайн серіал "Мишоловка для кота" 2 серія від 02-03-2020:

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