Миші не винні? Вчені оцінили небезпеку кажанів

Дослідники назвали помилковою думку про те, що виключно кажани представляють підвищений ризик поширення вірусів.

Коронавірусна інфекція належить до зоонозних, тобто тих, які передаються від тварин до людини. Все частіше звучать припущення, що природним резервуаром SARS-CoV-2 є кажани. З цими ссавцями часто пов'язують поширення й інших небезпечних інфекцій, в тому числі вірусу Ебола.

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Вчені проаналізували кількість вірусів, які переносять 11 основних загонів птахів і ссавців. У тому числі було підраховано, наскільки багато вірусів можуть перейти від тварин до людини. Як показало дослідження, не існує найбільш і найменш небезпечних для людини видів тварин-переносників інфекцій. Ризик передачі зоонозних вірусів людині значною мірою однаковий для різних груп тварин.

В ході дослідження було встановлено, що частка вірусів, які є зоонозними, істотно не відрізняється між 11 загонами птахів і ссавців. Вчені також виявили, що кількість зоонозних вірусів, пов'язаних з тією чи іншою групою тварин, мабуть, є наслідком видового різноманіття: чим більше видів в загоні, тим більше вірусів вони переносять і тим вища ймовірність передачі вірусу людині. Що стосується кажанів, кількість зоонозних інфекцій у них приблизно відповідає очікуваній кількості зоонозів для будь-якої групи ссавців їх розміру.

Кажани

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