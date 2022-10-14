Хлопці підемо: Гордій Старух презентував альтернативну версію знаменитої стрілецької пісні

Гордій Старух оприлюднив 14 жовтня свою нову музичну роботу – сучасну версію стрілецької пісні "Хлопці підемо". Слухайте, як відома композиція звучить по-новому!

Гордій Старух – учасник 11 сезону вокального проєкту "Голос країни", відомий тим, що відроджує українську народну традицію із виготовлення і гри на колісній лірі. Він співак, музикант, мультиінструменталіст, який одночасно грає на колісній лірі, гітарі, ударних та синтезаторі.

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У День українського козацтва, свято Покрови та День українських захисників та захисниць, 14 жовтня, Гордій Старух презентував лірик-відео та свою версію стрілецької пісні "Хлопці підемо".

Слухачі залишають схвальні коментарі й ось кілька з них: "Дуже цікавий варіант! Слава Героям Української Армії!", "Як заклинання... Але головне не втратити ту пісню, якою вона була до обробки", "Супер, звучить металкорненько" тощо.

Слухати пісню Гордій Старух – Хлопці підемо:

Слова стрілецької пісні "Хлопці підемо":

Там на горі, на Маківці

Там ся били січовії стрільці

Хлопці, підемо, боротися будемо

За Україну, за вільнії права й державу

Хлопці, підемо, боротися будемо

За Україну, за вільнії права

Наші хлопці добре б'ються

Йдуть до бою, ще й сміються

Хлопці, підемо, боротися будемо

За Україну, за вільнії права й державу

Хлопці, підемо, боротися будемо

За Україну, за вільнії права

Наша сотня вже готова

Від'їжджає до Кийова

Хлопці, підемо, боротися будемо

За Україну, за вільнії права й державу

Хлопці, підемо, боротися будемо

За Україну, за вільнії права

Є в Києві злота брама

На тій брамі синьо-жовта фана

Хлопці, підемо, боротися будемо

За Україну, за вільнії права й державу

Хлопці, підемо, боротися будемо

За Україну, за вільнії права

Є у Львові усусуси

Україна бути мусить

Хлопці, підемо, боротися будемо

За Україну, за вільнії права й державу

Хлопці, підемо, боротися будемо

За Україну, за вільнії права

А ми хлопці, як ті перла

Заспіваєм: "Ще не вмерла"

Хлопці, підемо, боротися будемо

За Україну, за вільнії права й державу

Хлопці, підемо, боротися будемо

За Україну, за вільнії права

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