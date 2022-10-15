Анна Трінчер та POSITIFF випустили запальний трек "Який ти козак"

Несподіваний дует Анни Трінчер та POSITIFF подарував українцям новий хіт "Який ти козак". Свіжа пісня присвячена Дню Українського козацтва і Дню захисників та захисниць України.

Співачка Анна Трінчер продовжує випускати нові пісні, а нещодавно вона здивувала колаборацією з колишнім учасником гурту "Время и Стекло" POSITIFF. Спеціально до 14 жовтня вони разом створили запальний трек "Який ти козак". Новинка вже активно поширюється у TikTok, тому не дивно, що повна версія на YouTube зібрала понад 140 тисяч переглядів менш як за добу, пише Радіо MAXIMUM.

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Тема козацтва в нинішні часи актуальна, адже саме вони завжди були загрозою Російській імперії. Про їхній незламний дух, відчайдушність і сміливість ходили легенди по всьому світі. Сьогодні український народ вкотре доводить, що козацькому роду нема переводу, даючи рішучу відсіч російським окупантам. Хочу, щоб цей трек підіймав всім українцям настрій та бойовий дух, а уривок "Яка ти козачка, який ти козак – йдемо вперед і ніколи назад!" став гаслом наших воїнів, адже зараз вони впевнено відвойовують окуповані території, – ділиться Анна Трінчер.

Анна Трінчер та POSITIFF – Який ти козак, слухайте пісню онлайн:

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