Місця, які ми відвідуємо, можуть впливати на нашу особистість: цікаве дослідження

Вчені зі Стенфордського університету встановили, що місця, які люди відвідують, можуть впливати на особливості їхньої особистості. Наприклад, якщо екстраверт просидить вдома кілька місяців, він може перетворитися в інтроверта.

У дослідженні взяли участь 2350 молодих людей. Спочатку вони пройшли стандартний особистісний тест, а потім два тижні поспіль відповідали на короткі питання. Їх запитували про місця, в яких вони проводили час і як вони себе при цьому відчували.

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Люди, які проводять час в громадських місцях, схильні бути відкритішими, доброзичливішими та сумліннішими, ніж ті, хто більшу частину часу сидить вдома, – говорить співавтор наукової роботи Габріелла Харарі.

Всього вчені отримали понад 63 тисячі відповідей і поділили їх на 10 типів, відповідно до місць: робота, дім, кафе, дім друга, спортзал, магазин, торговий центр, ресторан, кампус та бібліотека. Також виділили перебування в автомобілі. Проаналізувавши всі дані, вчені змогли зрозуміти, що кожне місце може акцентувати певні аспекти особистості людини в конкретний період часу. Крім того, люди з загальними рисами характеру зазвичай тягнуться в схожі місця.

Якщо ви почуваєтеся менш креативним, то це тому, що ви сидите вдома і не міняєте обстановку, – говорить Харари.

Через пандемію та карантин багато хто опинився буквально замкнений вдома, і це могло позначитися на їхній особистості. Результати дослідження показують, що можна коригувати особливості свого характеру, змінюючи обстановку. Наприклад, якщо хтось почувається стурбовано вдома, то йому буде корисно більше часу проводити в гостях, кафе або будь-якому іншому громадському місці (якщо це можливо).

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