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Хто стане мером у Києві, Львові, Одесі та Харкові: перші результати екзитполів
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В Україні в неділю, 25 жовтня, пройшли місцеві вибори, на яких українці голосували за депутатів сільських, селищних і міських рад та сільських, селищних і міських голів. З'явилися перші результати екзитполів у Києві, Львові, Харкові та Одесі.
Екзитполи у Києві
За даними соціологічної групи Рейтинг, Віталій Кличко набирає 47,8% голосів виборців. На другому місці кандидат від Опозиційної платформи – За життя Олександр Попов з результатом 8,6%. На третьому місці Сергій Притула від партії Голос – 8,3% виборців.
Таким чином, до другого туру виборів мера Києва можуть вийти Віталій Кличко і Олександр Попов.
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Екзитполи у Львові
За даними соціологічної групи Fama, на цьогорічних міських виборах у Львові чинний мер Андрій Садовий набрав 38%, ексголова Львівської ОДА Олег Синютка – 28%, Руслан Кошулинський – 9%, Ярослав Рущишин – 5%, Ігор Васюник – 3%, Ігор Зінкевич – 3%, Юлія Гвоздович – 3%, Тарас Кльофа – 2%.
Так, у другому турі зійдуться Андрій Садовий та Олег Синютка.
Екзитполи в Одесі
Згідно з попередніми даними екзитполу компанії Liberty Report, В Одесі на виборах мера лідирує діючий міський голова Геннадій Труханов (партія "Довіряй справа"). Він набирає 34,4% голосів.
Решта голоси виборців розподілилися наступним чином:
- Геннадій Труханов ("Довіряй справа") – 34,4%;
- Микола Скорик ("Опозіційна платформа – За життя") – 17,93%;
- Олег Філімонов ("Слуга народу") – 13,75%;
- Петро Обухів ("Європейська солідарність") – 12,52%
- Сергій Ківалов ("Українська морська партія") – 5,44%.
Екзитполи у Харкові
Згідно з екзитполом, проведеним каналом "Україна 24" разом з "Студією Савіка Шустера", перемогу в першому турі отримав діючий мер Геннадій Кернес з результатом 57,9%.
Ось як розподілилися голоси харків'ян:
- Геннадій Кернес – 57,9%;
- Олександр Фельдман – 12,1%;
- Олексій Кучер – 12,0%;
- Олег Абрамічев – 6,2%;
- Ігор Черняк – 4,5%.
У Харкові не буде другого туру виборів, адже чинний міський голова Геннадій Кернес набрав понад 50% голосів.
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