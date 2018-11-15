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Міс Всесвіт покрасувалася у прозорій сукні

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Олівія Калпо прийшла на церемонію в прозорій сукні - фото 1
Олівія Калпо прийшла на церемонію в прозорій сукні / 1TVnet

Відома модель Олівія Калпо обрала ефектний наряд для Country Music Association Awards.

У Нешвіллі відбулася церемонія вручення нагород Country Music Association Awards. На заході було багато зірок.

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Американська актриса і модель, володарка титулу "Міс Всесвіт 2012" Олівія Калпо прийшла на церемонію в прозорій сукні, під яке одягла щільну чорну білизну, яка виглядала досить органічно.

Крім прозорості, чорне, усипане стразами плаття, мало високий розріз спереду і досить глибоке декольте. У верхній частині сукні була передбачена корсетна основа, яка дуже ефектно підняла спокусливі округлості красуні і сформувала розкішне декольте.

Міс Всесвіт покрасувалася у прозорій сукні - фото 288976
Міс Всесвіт покрасувалася у прозорій сукні
Міс Всесвіт покрасувалася у прозорій сукні - фото 288975
Міс Всесвіт покрасувалася у прозорій сукні

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