Міс світу 2018: оголошена переможниця конкурсу

Міжнародний конкурс краси пройшов у курортному місті Санья на півдні Китаю. Дізнайтеся, хто став Міс світу 2018.

Переможницею 68-го Міжнародного конкурсу краси Міс світу 2018 стала представниця Мексики Ванесса Понс де Леон. Про це організатори конкурсу повідомили в офіційному Twitter. Остання частина конкурсу тривала три години: учасниці повинні були відповісти на фінальний питання.

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Повідомляється також, що фінал конкурсу та нагородження пройшли в південнокитайському курортному місті Санья, а корону переможниці одягла представниця Індії Мануши Чхіллар. Міжнародний конкурс Міс світу проводиться з 1951 року за ініціативою громадянина Великобританії Еріка Морлі і його дружини Джулії. Пропонуємо вам переглянути найкращі світлини Ванесси Понс де Леон – Міс світу 2018:

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