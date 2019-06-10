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Міс Всесвіт 2012 показала спокусливе фото в бікіні

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Олівія Калпо захопила мережу фігурою - фото 1
Олівія Калпо захопила мережу фігурою / instagram.com/oliviaculpo

Красуня Олівія Калпо, яка перемогла у конкурсі "Міс Всесвіт 2012" потішила фанатів сонячним фото у купальнику. Дівчина з роками стає виглядати лише жіночніше та звабливіше.

27-річна американська модель Олівія Калпо, яка у 2012 підкорила своєю вродою весь світ, активно веде профіль в соцмережі Instagram, за яким стежать понад 4 мільйони користувачів. Там дівчина ділиться карами зі світських заходів, фотосесій, а також звичайних буднів.

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Нещодавно красуня похизувалась апетитною фігурою у купальнику біля басейну, нагадавши фанатам, що вона завжди готова до пляжного сезону. І з цим важко посперечатись.

instagram.com/oliviaculpo - фото 333305
instagram.com/oliviaculpo

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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