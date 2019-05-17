Міс Всесвіт 2012 похизувалась розкішними формами (фото 18+)

Популярна модель Олівія Калпо потішила прихильників спекотними фото у купальнику на пляжі. Ця краля завжди готова до літа, адже тут справді спекотно!

27-річна американська модель та переможниця конкурсів "Міс США 2012", а також "Міс Всесвіт 2012" Олівія Калпо не лише займається кар'єрою та власною мережею ресторанів. Розкішна американка також веде профіль в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 4 мільйони користувачів.

І ще: Зовсім гола Емілі Ратажковскі розкритикувала заборону абортів (18+)

Там дівчина, яка у дитинстві грала на віолончелі, ділиться кадрами зі зйомок та своїх буднів. Нещодавно Олівія потішила фанатів звабливими фото у купальниках на побережжі. Відзначимо, що ріст Калпо 170 см, а параметри становлять 86-64-89. Майже ідеальна крихітка:

Гортайте галерею:

Читайте також: А ти налий і відійди: дівчинка з реклами соку стала справжньою красунею