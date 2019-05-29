Міс Всесвіт 2012 без білизни розхвилювала мережу

Міс Всесвіт 2012 Олівія Калпо уміє привертати до себе увагу. Цього разу одна із найкрасивіших жінок на планеті показала відверте фото зі зйомок.

27-річна американська модель та "Міс Всесвіт 2012" Олівія Калпо активно займається власною кар'єрою, а також веде профіль в соцмережі Instagram. Там дівчина підкорює серця фанатів, яких зібралось вже понад 4 мільйонів. Варто додати, що красуня не соромиться хизуватись своєю фігурою та ледь не щодня ділиться з прихильниками кадрами зі свого життя.

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Нещодавно Олівія знімалась для бренду прикрас APM Monaco і показала фото залаштунків. На ньому можна побачити Калпо у темному мереживному костюмі на голе тіло. Як весело відзначили коментатори, модель знову загубила футболку.

instagram.com/oliviaculpo

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