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Володимир Зеленський ЗНО

Міс Всесвіт 2012 без білизни розхвилювала мережу

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Олівія Калпо показала фанатам груди - фото 1
Олівія Калпо показала фанатам груди / instagram.com/oliviaculpo

Міс Всесвіт 2012 Олівія Калпо уміє привертати до себе увагу. Цього разу одна із найкрасивіших жінок на планеті показала відверте фото зі зйомок.

27-річна американська модель та "Міс Всесвіт 2012" Олівія Калпо активно займається власною кар'єрою, а також веде профіль в соцмережі Instagram. Там дівчина підкорює серця фанатів, яких зібралось вже понад 4 мільйонів. Варто додати, що красуня не соромиться хизуватись своєю фігурою та ледь не щодня ділиться з прихильниками кадрами зі свого життя.

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Нещодавно Олівія знімалась для бренду прикрас APM Monaco і показала фото залаштунків. На ньому можна побачити Калпо у темному мереживному костюмі на голе тіло. Як весело відзначили коментатори, модель знову загубила футболку.

instagram.com/oliviaculpo - фото 330500
instagram.com/oliviaculpo

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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