Міс Україна-Всесвіт вирушила в США: фото красуні

Міс Україна-Всесвіт Анастасія Суббота поїхала у Сполучені Штати на міжнародний конкурс краси. Проблеми із візою вдалося вирішити.

Українська модель із Запоріжжя Анастасія Суббота після чималих проблем з американською візою все ж зібрала валізи і вже чекає свій рейс у США в аеропорту Бориспіль.

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Фото з українським прапором і п'ятьма валізами 26-річна дівчина опублікувала у своєму Інстаграмі. Для яскравих фотографій Суббота обрала стильне чорне вишите плаття з яскравим квітковим орнаментом, шкіряне взуття на підборах і стрічку Міс Україна-Всесвіт 2019.

"Спасибі всім за підтримку. Я люблю тебе, Україно! Україна – США. Атланта, скоро побачимося!" – йдеться в замітці української красуні. Шанувальники охоче підтримали свою улюбленицю в коментарях і побажали їй повертатися додому тільки з перемогою. Конкурс відбудеться 8 грудня в Атланті, США.

Гортайте фотогалерею:

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