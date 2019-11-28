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Аріана Гранде показала своє справжнє волосся
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Співачка Аріана Гранде підірвала мережу відео, у якому продемонструвала своє натуральне волосся. Виявилося, що у зірки воно темне, коротке і кучеряве.
Американська співачка Аріана Гранде зважилася у своєму Instagram опублікувати відео, у якому вона показала своє натуральне волосся. На кадрах виконавиця красується перед дзеркалом.
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Зазначимо, що частиною іміджу зірки є високий кінський хвіст. Співачка зізналася, що для виступів вона своє волосся нарощує, забарвлює і випрямляє. Шанувальники знаменитості просили її не приховувати більше таку натуральну красу.
Однак Аріана Гранде відповіла, що не збирається цього робити, оскільки її волосся має вигляд не найкращого. "Перепрошую, миленькі, але поки тільки так. Моє справжнє волосся має жахливий вигляд через невдалі фарбування", – заявила співачка.
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