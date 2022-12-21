Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2023

Без фільтрів та макіяжу: 50-річна Алісса Мілано захопила вродою у день народження

  • 1361
Алісса Мілано відзначила своє 50-ліття - фото 1
Алісса Мілано відзначила своє 50-ліття / instagram.com/milano_alyssa

Зірка серіалу "Усі жінки — відьми" Алісса Мілано вразила фанатів своїм святковим селфі. Акторці виповнилося 50 років, у що важко повірити!

Популярна американська акторка Алісса Мілано, яка підкорила серця шанувальників роллю Фібі у серіалу "Усі жінки – відьми" (Зачаровані, Charmed), 19 грудня відсвяткувала 50-ліття. Зірка вирішила показати, який вигляд має у свій день народження, на сторінці в інстаграмі, де має понад 3 мільйони підписників.

І ще: Сусідка: дивіться трейлер романтичної комедії, де головну роль зіграла Ксенія Мішина

Це 50. Без фільтрів, без ретуші, без макіяжу. Я проведу цей день, як і кожен день. Я буду трохи рухатись, багато любитиму, буду корисною та дякуватиме за подарунки долі. Я щаслива бути тут. Саме тут, у цей час, у мій час, у ваш час, – наголосила акторка.

instagram.com/milano_alyssa - фото 517247
instagram.com/milano_alyssa

Вона також додала, що не планує зупинятись, але вдячна за все, що відбулось з нею за ці роки.

Попереду ще стільки всього! І знаєте, було навіть нормально озирнутись назад, де я була, звідки прийшла, як далеко зайшла, хто увійшов у моє життя, а хто залишився. Дякую за вашу підтримку та побажання. Продовжуймо, – відзначила Мілано.

Тим часом шанувальники вже засипали "Фібі" привітаннями та з захватом звернули увагу на те, який молодий вигляд має зірка.

Читайте також: Курйозна Кім Кардашян здивувала фанатів новим фото в купальнику – 18+

пропозиції партнерів
Новини