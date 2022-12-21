Без фільтрів та макіяжу: 50-річна Алісса Мілано захопила вродою у день народження

Зірка серіалу "Усі жінки — відьми" Алісса Мілано вразила фанатів своїм святковим селфі. Акторці виповнилося 50 років, у що важко повірити!

Популярна американська акторка Алісса Мілано, яка підкорила серця шанувальників роллю Фібі у серіалу "Усі жінки – відьми" (Зачаровані, Charmed), 19 грудня відсвяткувала 50-ліття. Зірка вирішила показати, який вигляд має у свій день народження, на сторінці в інстаграмі, де має понад 3 мільйони підписників.

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Це 50. Без фільтрів, без ретуші, без макіяжу. Я проведу цей день, як і кожен день. Я буду трохи рухатись, багато любитиму, буду корисною та дякуватиме за подарунки долі. Я щаслива бути тут. Саме тут, у цей час, у мій час, у ваш час, – наголосила акторка.

instagram.com/milano_alyssa

Вона також додала, що не планує зупинятись, але вдячна за все, що відбулось з нею за ці роки.

Попереду ще стільки всього! І знаєте, було навіть нормально озирнутись назад, де я була, звідки прийшла, як далеко зайшла, хто увійшов у моє життя, а хто залишився. Дякую за вашу підтримку та побажання. Продовжуймо, – відзначила Мілано.

Тим часом шанувальники вже засипали "Фібі" привітаннями та з захватом звернули увагу на те, який молодий вигляд має зірка.

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