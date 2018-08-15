Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Міс Україна Всесвіт 2018: який титул отримала коханка чоловіка Ані Лорак

  • 131
Яна Бєляєва - фото 1
Яна Бєляєва / Instagram

Титул "Міс глядацьких симпатій" конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2018" віддали тусовщиці Яні Бєляєвій, яка нібито є коханкою турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу, чоловіка співачки Ані Лорак.

Київська тусовщиця Яна Бєляєва, якій приписують зв'язок з чоловіком співачки Ані Лорак, турецьким бізнесменом Муратом Налчаджиоглу, отримала приз глядацьких симпатій конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2018".

І ще: Каріна Жосан – Міс Україна Всесвіт 2018: біографія і фото красуні

Титул третьої віце-міс дістався Ганні Дурицькій, яка перебувала поруч з російським опозиціонером Борисом Нємцовим, коли його застрелили в Москві.

А ось переможницею конкурсу стала 23-річна одеситка, модель Каріна Жосан. У грудні вона й представлятиме Україну на всесвітньому конкурсі краси у Таїланді.

Читайте також: THE HARDKISS у Львові: коли і де буде безкоштовний концерт на День Незалежності

Джерело: tsn
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
На Радіо МАКСИМУМ запустилося нове ранкове шоу з крутими ведучими
  • 11:00, 20 серпня
  • 720
Відпочинок на морі: чому варто поїхати у Будву
  • 17:28, 29 серпня
  • 729
Як обрати найкращий соковитискач: порівняння, особливості та ціни
  • 17:00, 27 серпня
  • 513
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Події