Міс Україна Всесвіт 2018: який титул отримала коханка чоловіка Ані Лорак

Титул "Міс глядацьких симпатій" конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2018" віддали тусовщиці Яні Бєляєвій, яка нібито є коханкою турецького бізнесмена Мурата Налчаджиоглу, чоловіка співачки Ані Лорак.

Київська тусовщиця Яна Бєляєва, якій приписують зв'язок з чоловіком співачки Ані Лорак, турецьким бізнесменом Муратом Налчаджиоглу, отримала приз глядацьких симпатій конкурсу "Міс Україна Всесвіт 2018".

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A post shared by Яна Беляева (@belyaeva_inc) on Aug 9, 2018 at 12:17am PDT

Титул третьої віце-міс дістався Ганні Дурицькій, яка перебувала поруч з російським опозиціонером Борисом Нємцовим, коли його застрелили в Москві.

A post shared by Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) on Aug 7, 2018 at 6:21am PDT

А ось переможницею конкурсу стала 23-річна одеситка, модель Каріна Жосан. У грудні вона й представлятиме Україну на всесвітньому конкурсі краси у Таїланді.

A post shared by Мисс Украина Вселенная (@missukraine_universe) on Aug 14, 2018 at 3:09pm PDT

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