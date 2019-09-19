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Міс Україна 2019 планує піти в політику: де хоче працювати красуня

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Маргарита Паша - фото 1
Маргарита Паша

24-річна Маргарита Паша, яка виграла національний конкурс краси та отримала титул Міс Україна 2019, у майбутньому хоче піти в політику. Дівчина має конкретний план та вже обрала міністерство, де буде працювати.

Уже в грудні Маргарита Паша з Харкова представить Україну на 69 міжнародному конкурсі Міс Світу 2019 у Таїланді. Дівчина є майстром спорту з художньої гімнастики, зараз вивчає міжнародне право та водночас працює моделлю. Однак у майбутньому красуня хоче займатися політикою.

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Наразі я заробляю моделінгом. У мене є хороші контракти. А в майбутньому хотіла б пов'язати своє життя з політикою і потрапити в Міністерство охорони здоров'я, – ділиться Маргарита.

Маргарита Паша - фото 356032
Маргарита Паша

Міс Україна зазначає, що піти в політику вона планує не в найближчі п'ять років. Спершу дівчина хоче присвятити себе сім'ї, а вже опісля зробити політичну кар'єру.

Прикметно, що за перемогу в конкурсі Маргарита Паша отримала 400 тисяч гривень. Ці кошти вона планує витратити на реалізацію свого благодійного проєкту. Частина з них, за словами харків'янки, піде на підготовку до всесвітнього конкурсу "Міс Світу".

Міс Україна 2019 - фото 356031
Міс Україна 2019

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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