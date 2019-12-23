Міс Погана поведінка: вийшов трейлер нового фільму з Кірою Найтлі

У мережі з'явився трейлер драматичної стрічки Міс Погана поведінка (MISBEHAVIOUR) про феміністок, які штурмували конкурс краси. Дивіться відео онлайн на Радіо МАКСИМУМ!

Кіра Найтлі знову повертається на екрани у фільмі Міс Погана поведінка (MISBEHAVIOUR), дата виходу якого запланована на 8 квітня 2020 року.

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Сюжет розповідає про конкурс "Міс світу 1970", де вперше за всю історію зуміла перемогти 22-річна темношкіра модель Дженніфер Хостен. А тим часом англійська історик та активістка разом з друзями-феміністками вирішує штурмувати сцену шоу під час прямого ефіру. Так вони демонстрували, що такі конкурси лише принижують жінок. У головних ролях: Кіра Найтлі, Джессі Баклі, Гугу Ембата-Ро, Леслі Менвілл, Ріс Іфанс, Грег Кіннер та інші.

"Фільм порушує теми про права жінок і расизм – складно знайти більш своєчасний кут", – пояснює режисерка Філіппа Лоуторп, яка зняла кілька епізодів для крутого серіалу "Корона".

Міс Погана поведінка, дивитись трейлер фільму онлайн:

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