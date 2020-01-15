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Новий рік 2020

Міс Бельгія загубила бюстгальтер прямо на сцені (відео)

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Міс Бельгія втратила "бюст" прямо на дефіле - фото 1
Міс Бельгія втратила "бюст" прямо на дефіле / instagram.com/celinevanouytsel

Переможниці конкурсу Міс Бельгія 2020 не так легко далась корона проєкту, адже на шляху до своєї цілі дівчина загубила бюстгальтер та гепнулась на сцені. Зате вийшла з ситуації красиво!

Найголовніший конкурс краси пройшов у Бельгії, де не обійшлось без курйозів навіть з боку переможниці. 23-річна Селін Ван Уйтсел, яка займається юридичною справою та має сліпучу усмішку, отримала корону Міс Бельгія 2020.

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Однак під час дефіле вона не втримала рівновагу та впала, а вишенькою на торті став загублений бюстгальтер. Але навіть з цієї ситуації білявка вийшла гідно, усміхаючись та роблячи реверанс. Запис цього моменту стрімко набрав популярності в мережі. Тож тепер з Міс Бельгію вболівають не лише мешканці її рідної країни.

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Джерело: ЙОД
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