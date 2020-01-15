Міс Бельгія загубила бюстгальтер прямо на сцені (відео)

Переможниці конкурсу Міс Бельгія 2020 не так легко далась корона проєкту, адже на шляху до своєї цілі дівчина загубила бюстгальтер та гепнулась на сцені. Зате вийшла з ситуації красиво!

Найголовніший конкурс краси пройшов у Бельгії, де не обійшлось без курйозів навіть з боку переможниці. 23-річна Селін Ван Уйтсел, яка займається юридичною справою та має сліпучу усмішку, отримала корону Міс Бельгія 2020.

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Однак під час дефіле вона не втримала рівновагу та впала, а вишенькою на торті став загублений бюстгальтер. Але навіть з цієї ситуації білявка вийшла гідно, усміхаючись та роблячи реверанс. Запис цього моменту стрімко набрав популярності в мережі. Тож тепер з Міс Бельгію вболівають не лише мешканці її рідної країни.

Oups... une candidate chute et oublie quelque chose sur scène La grande soirée Miss Belgique 2020 continue sur RTLplay https://t.co/f0bF3J5RrI #MissBelgium #MB2020 pic.twitter.com/wi6lbvO0tR — RTLplay (@RTLplay) January 11, 2020

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