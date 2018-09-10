Міс Америки 2019: названо ім'я переможниці

У США визначено переможницю конкурсу Міс Америка 2019.

Тріумфувала цього разу дівчина з музичною освітою Ніа Франклін. Вона народилася в Північній Кароліні. Закінчила магістратуру за фахом композитор, після чого переїхала в Нью-Йорк для продовження навчання як оперна співачка.

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"Я росла в школі, де вчилися, в основному, білі, а меншин було близько п'яти відсотків, і мені завжди було не по собі через колір шкіри. Але пізніше я знайшла любов до мистецтва та музики, і це допомогло мені почати ставитися до себе краще і знайти своє я", – цитує її слова CNN.

Як нагороду за перемогу вона отримала стипендію на навчання, розмір якої склав 50 тисяч доларів. Протягом наступного року, коли дівчина буде виконувати обов'язки переможниці Міс Америки, вона має намір зробити все можливе для надання дітям якісної освіти в сфері мистецтва.

Конкурс Міс Америка 2018 став особливим – вперше за 97 років з нього прибрали дефіле учасниць у купальниках. Таким чином організатори вирішили підкреслити, що це конкурс не зовнішніх даних.

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