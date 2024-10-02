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Платна підписка на ChatGPT найближчими роками може суттєво подорожчати

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Підписка на ChatGPT може суттєво подорожчати - фото 1
Підписка на ChatGPT може суттєво подорожчати / racool_studio

Використання ChatGPT може подорожчати в найближчі роки. Причому ціна на місячну підписку може зрости у понад двічі.

New York Times, посилаючись на внутрішні документи OpenAI, повідомляє, що OpenAI планує підвищити ціну на індивідуальну підписку на ChatGPT з $20 на місяць до $22 на місяць до кінця року. Але це ще не все.

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Протягом наступних п'яти років відбудеться ще більш різке підвищення; до 2029 року OpenAI очікує, що буде стягувати 44 долари на місяць за підписку ChatGPT Plus.

Агресивні кроки відображають тиск на OpenAI з боку інвесторів, які вимагають скоротити збитки. Хоча в серпні щомісячний дохід компанії сягнув $300 мільйонів, за даними New York Times, цього року OpenAI очікує втратити близько $5 мільярдів. Виною тому такі витрати, як утримання персоналу, оренда офісу та інфраструктура для навчання ШІ. Один лише ChatGPT, за деякими даними, обходився OpenAI в $700 000 на день.

Платна підписка на ChatGPT найближчими роками може суттєво подорожчати - фото 546788
Платна підписка на ChatGPT може зрости у ціні вдвічі / Фото rawpixel

OpenAI може зіткнутися з негативними наслідками, якщо занадто швидко підвищить ціни. Хоча сьогодні ChatGPT налічує близько 10 мільйонів платних користувачів, опитування показують, що багато хто вважає поточну ціну в $20 на місяць занадто високою.

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Нагадаймо, що за даними Pew Research Center, приблизно чверть американців використовували ChatGPT з моменту випуску чат-бота у 2022 році. І кожен запит вимагає певних витрат. Дослідження свідчить про те, що один електронний лист на 100 слів потребує використання пляшки води об'ємом 0,5 літра.

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