Міноборони дозволило використовувати в ЗСУ перший в Україні наземний пожежний робот

Пожежний робот являє собою рухому гусеничну платформу зі спеціальним устаткуванням для подавання води під тиском або піни. Оператор може керувати роботом дистанційно з безпечного місця. Потік рідини також можна регулювати дистанційно.

У Міністерстві допустили до експлуатації у підрозділах Збройних сил інженерний наземний роботизований комплекс пожежогасіння. Про це повідомили в Міноборони.

Читайте також: Кошти для ЗСУ: Шаблю Ольги Харлан з Олімпіади продали на аукціоні за 10 мільйонів гривень

Робот-пожежник працює на відстані до 2 км від оператора на відкритій місцевості й до 400 метрів на бездоріжжі. Зображення з місця пожежі оператор робота отримує з відеокамери, яка встановлена на платформі.

У Міноборони наголошують, що наземного робота-пожежника спочатку розробляли для потреб цивільних, однак машиною зацікавилися й військові. Такий робот може працювати на місцевості, де є боєприпаси, які не вибухнули, або ж наближатися до техніки, яка горить, і коли є ризик вибуху. Тобто робота-пожежника можна використовувати в різних небезпечних для військовослужбовців випадках.

На вимогу військових роботизована пожежна платформа отримала посилену ходову частину, водночас збільшено дальність управління і час автономної роботи, – зауважують у Міноборони.

Завдяки гусеничному шасі робот-пожежник може проходити складний рельєф, переїжджати уламки, які горять, а також працювати за екстремальних температур і за допомогою водомета створювати так звану водну стіну.

І ще: Фальшиві гроші для ЗСУ: alyona alyona обурилася через поганий жарт