Міністр культури запрошує до театру: в Києві зіграють виставу, а гроші передадуть на ЗСУ

Олександр Ткаченко, міністр культури України, анонсував у столиці виставу "Три кохання". Гроші, які зберуть від продажу квитків, передадуть на допомогу.

9 квітня о 16:00 актори київського театру імені Лесі Українки зіграють виставу "Три кохання". Кошти від продажу підуть на гуманітарну підтримку постраждалим та допомогу українським захисникам.

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"Навіть у найтрагічніші часи – немає більш надійного укриття від болю та відчаю, аніж мистецтво", – написав на своїй сторінці у соцмережі міністр культури України Олександр Ткаченко та закликав прийти на виставу. Він зазначив, що діячі культури готові працювати 24/7, аби полегшити страждання людей.

Лейтмотивом постановки стане пісня, яку написав композитор Олександр Шимко на текст авторства Лесі Українки "Contra spem spero".

"Приходьте в Український театр! Дивіться Українське! Слухайте Українську! Відчувайте Україну!" – закликав українців Олександр Ткаченко.

Також зауважте, що цей захід відбудеться з врахуванням обмежень воєнного стану.

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