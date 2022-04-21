Міністр цифрової трансформації Федоров увійшов у список молодих лідерів 2022 року

У Мінцифрі повідомили, що їхнього голову Михайла Федорова внесли у цьогорічний список молодих лідерів за версією Всесвітнього економічного форуму.

Михайла Федорова включили у рейтинг в категорії "Публічні особи". До слова, він наймолодший міністр в історії нашої країни.

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Всесвітній економічний форум відзначає молодих вчених, інноваційних підприємців, активістів, спортсменів та перспективних політичних лідерів у віці від 30 до 40 років. На цьогорічному The Forum of Young Global Leaders 2022 визначили 109 світових лідерів, які й увійшли до фінального списку.

Віцепрем'єр-міністр України та Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров також серед цих молодих лідерів.

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