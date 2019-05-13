Мінімум одягу: спокусливі балерини у новому фотопроекті

Тут мінімум одягу і максимум емоцій / NewsDay.am

Дивлячись на ці знімки отримуєш справжнє естетичне задоволення. Подивіться на цих сексуальних і водночас зворушливих балерин.

Нісіан Хьюз – фотограф, який пропонує доторкнутися до мистецтва. Він зробив проект, де увічнив красу і грацію балерин. Танець – це поезія.

І ще: Геометричні тату від турецького майстра, які приковують погляд

Від цього фотопроекту отримуєш справжнє естетичне задоволення. Фотографії вражають своєю глибиною почуттів, енергетикою рухів. Тут мінімум одягу і максимум емоцій.

Читайте також: Чуттєві дівчата в об'єктиві американця: фото для дорослих