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Мінімум одягу: спокусливі балерини у новому фотопроекті

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Тут мінімум одягу і максимум емоцій - фото 1
Тут мінімум одягу і максимум емоцій / NewsDay.am

Дивлячись на ці знімки отримуєш справжнє естетичне задоволення. Подивіться на цих сексуальних і водночас зворушливих балерин.

Нісіан Хьюз – фотограф, який пропонує доторкнутися до мистецтва. Він зробив проект, де увічнив красу і грацію балерин. Танець – це поезія.

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Від цього фотопроекту отримуєш справжнє естетичне задоволення. Фотографії вражають своєю глибиною почуттів, енергетикою рухів. Тут мінімум одягу і максимум емоцій.

Мінімум одягу: спокусливі балерини у новому фотопроекті - фото 327310

Мінімум одягу: спокусливі балерини у новому фотопроекті - фото 327311

Мінімум одягу: спокусливі балерини у новому фотопроекті - фото 327312

Мінімум одягу: спокусливі балерини у новому фотопроекті - фото 327313

Мінімум одягу: спокусливі балерини у новому фотопроекті - фото 327314

Мінімум одягу: спокусливі балерини у новому фотопроекті - фото 327315

Мінімум одягу: спокусливі балерини у новому фотопроекті - фото 327316

Мінімум одягу: спокусливі балерини у новому фотопроекті - фото 327317

Мінімум одягу: спокусливі балерини у новому фотопроекті - фото 327318

Мінімум одягу: спокусливі балерини у новому фотопроекті - фото 327319

Мінімум одягу: спокусливі балерини у новому фотопроекті - фото 327320

Мінімум одягу: спокусливі балерини у новому фотопроекті - фото 327321

Мінімум одягу: спокусливі балерини у новому фотопроекті - фото 327322

Мінімум одягу: спокусливі балерини у новому фотопроекті - фото 327323

Мінімум одягу: спокусливі балерини у новому фотопроекті - фото 327324

Мінімум одягу: спокусливі балерини у новому фотопроекті - фото 327325

Мінімум одягу: спокусливі балерини у новому фотопроекті - фото 327326

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Джерело: newsday
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