Геометричні тату від турецького майстра, які приковують погляд

Талановитий тату-майстер зі Стамбула створює справжнє мистецтво на тілах своїх клієнтів. Графічні малюнки цього художника змушують поглянути на них ще раз. Зацініть!

Знайомтесь, Еренсу Екмеккілер (Erensu Ekmekciler) – тату-майстер, який навчався в Університеті мистецтв імені Мімара Сінана в столиці Туреччини. Саме тоді він вирішив присвятити мистецтву свою діяльність і вже майже 6 років займається татуюваннями.

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"Насправді моя головна ціль – перетворити позитивні та негативні події, які впливають на життя людей, через художній фільтр і дати їм нові можливості. Елементи татуювань інколи називають спогадами, цілями і страхами людей. Інколи їх показують через живих істот та предмети", – ділиться Еренсу. До слова, його роботи в Instagram мають понад 17 тисяч фанатів. Насолоджуйтесь:

Джерело всіх фото: instagram.com/erensuekmekciler

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