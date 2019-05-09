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Геометричні тату від турецького майстра, які приковують погляд

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Татуювання від турецького художника - фото 1
Татуювання від турецького художника / instagram.com/erensuekmekciler

Талановитий тату-майстер зі Стамбула створює справжнє мистецтво на тілах своїх клієнтів. Графічні малюнки цього художника змушують поглянути на них ще раз. Зацініть!

Знайомтесь, Еренсу Екмеккілер (Erensu Ekmekciler) – тату-майстер, який навчався в Університеті мистецтв імені Мімара Сінана в столиці Туреччини. Саме тоді він вирішив присвятити мистецтву свою діяльність і вже майже 6 років займається татуюваннями.

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"Насправді моя головна ціль перетворити позитивні та негативні події, які впливають на життя людей, через художній фільтр і дати їм нові можливості. Елементи татуювань інколи називають спогадами, цілями і страхами людей. Інколи їх показують через живих істот та предмети", – ділиться Еренсу. До слова, його роботи в Instagram мають понад 17 тисяч фанатів. Насолоджуйтесь:

Геометричні тату від турецького майстра, які приковують погляд - фото 326628

Геометричні тату від турецького майстра, які приковують погляд - фото 326629

Геометричні тату від турецького майстра, які приковують погляд - фото 326630

Геометричні тату від турецького майстра, які приковують погляд - фото 326631

Геометричні тату від турецького майстра, які приковують погляд - фото 326632

Геометричні тату від турецького майстра, які приковують погляд - фото 326633

Геометричні тату від турецького майстра, які приковують погляд - фото 326634

Геометричні тату від турецького майстра, які приковують погляд - фото 326635

Геометричні тату від турецького майстра, які приковують погляд - фото 326636

Геометричні тату від турецького майстра, які приковують погляд - фото 326637

Геометричні тату від турецького майстра, які приковують погляд - фото 326638

Геометричні тату від турецького майстра, які приковують погляд - фото 326639

Геометричні тату від турецького майстра, які приковують погляд - фото 326640

Геометричні тату від турецького майстра, які приковують погляд - фото 326641

Геометричні тату від турецького майстра, які приковують погляд - фото 326642

Геометричні тату від турецького майстра, які приковують погляд - фото 326643

Геометричні тату від турецького майстра, які приковують погляд - фото 326644

Геометричні тату від турецького майстра, які приковують погляд - фото 326645

Геометричні тату від турецького майстра, які приковують погляд - фото 326646

Геометричні тату від турецького майстра, які приковують погляд - фото 326647

Геометричні тату від турецького майстра, які приковують погляд - фото 326648

Геометричні тату від турецького майстра, які приковують погляд - фото 326649

Геометричні тату від турецького майстра, які приковують погляд - фото 326650

Джерело всіх фото: instagram.com/erensuekmekciler

Читайте також: Тату-вишивки, які дивують своїм виглядом: фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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