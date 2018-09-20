Мінімалізм міської архітектури: ефектні фото

Талановита фотограф робить мінімалістичні фото міських пейзажів, які змушують затримати погляд. Зацініть!

Знайомтесь, талановита фотограф-любитель з Німеччини, яка відома під псевдонімом Annie. Дівчина обожнює фокусувати увагу на архітектурі без всього зайвого, тому мінімалістичні міські пейзажі в її об'єктиві заворожують та нагадують щось несправжнє. Здебільшого, на цих фото можна побачити Берлін, у якому живе фотограф.

І ще: Так виглядає квартира, покинута 70 років тому

Фотограф показує мінімалізм в міській архітектурі / Annie

Фотограф показує мінімалізм в міській архітектурі / Annie

Фотограф показує мінімалізм в міській архітектурі / Annie

Фотограф показує мінімалізм в міській архітектурі / Annie

Фотограф показує мінімалізм в міській архітектурі / Annie

Фотограф показує мінімалізм в міській архітектурі / Annie

Фотограф показує мінімалізм в міській архітектурі / Annie

Фотограф показує мінімалізм в міській архітектурі / Annie

Фотограф показує мінімалізм в міській архітектурі / Annie

Фотограф показує мінімалізм в міській архітектурі / Annie

Фотограф показує мінімалізм в міській архітектурі / Annie

Фотограф показує мінімалізм в міській архітектурі / Annie

Фотограф показує мінімалізм в міській архітектурі / Annie

Читайте також: Як виглядає унікальний храм в Таїланді: вражаючі фото