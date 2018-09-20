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Мінімалізм міської архітектури: ефектні фото

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Фотограф показує мінімалізм в міській архітектурі - фото 1
Фотограф показує мінімалізм в міській архітектурі / Annie

Талановита фотограф робить мінімалістичні фото міських пейзажів, які змушують затримати погляд. Зацініть!

Знайомтесь, талановита фотограф-любитель з Німеччини, яка відома під псевдонімом Annie. Дівчина обожнює фокусувати увагу на архітектурі без всього зайвого, тому мінімалістичні міські пейзажі в її об'єктиві заворожують та нагадують щось несправжнє. Здебільшого, на цих фото можна побачити Берлін, у якому живе фотограф.

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Фотограф показує мінімалізм в міській архітектурі - фото 277104
Фотограф показує мінімалізм в міській архітектурі / Annie
Фотограф показує мінімалізм в міській архітектурі - фото 277116
Фотограф показує мінімалізм в міській архітектурі / Annie
Фотограф показує мінімалізм в міській архітектурі - фото 277115
Фотограф показує мінімалізм в міській архітектурі / Annie
Фотограф показує мінімалізм в міській архітектурі - фото 277114
Фотограф показує мінімалізм в міській архітектурі / Annie
Фотограф показує мінімалізм в міській архітектурі - фото 277113
Фотограф показує мінімалізм в міській архітектурі / Annie
Фотограф показує мінімалізм в міській архітектурі - фото 277112
Фотограф показує мінімалізм в міській архітектурі / Annie
Фотограф показує мінімалізм в міській архітектурі - фото 277111
Фотограф показує мінімалізм в міській архітектурі / Annie
Фотограф показує мінімалізм в міській архітектурі - фото 277110
Фотограф показує мінімалізм в міській архітектурі / Annie
Фотограф показує мінімалізм в міській архітектурі - фото 277109
Фотограф показує мінімалізм в міській архітектурі / Annie
Фотограф показує мінімалізм в міській архітектурі - фото 277108
Фотограф показує мінімалізм в міській архітектурі / Annie
Фотограф показує мінімалізм в міській архітектурі - фото 277107
Фотограф показує мінімалізм в міській архітектурі / Annie
Фотограф показує мінімалізм в міській архітектурі - фото 277106
Фотограф показує мінімалізм в міській архітектурі / Annie
Фотограф показує мінімалізм в міській архітектурі - фото 277105
Фотограф показує мінімалізм в міській архітектурі / Annie

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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