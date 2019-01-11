Мінімалістичні знімки тайського фотографа, які заворожують

Талановита фотограф веде мінімалістичний профіль Instagram, який підкорює користувачів. Зацініть!

Знайомтесь, Піччая Берроу (Peechaya Burrough) – креативна фотограф з Таїланду, яка зараз мешкає та працює у Сіднеї. Дівчина веде свій дуже мінімалістичний профіль в соцмережі Instagram, який користується чималою популярністю.

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У своїх знімках Піччая використовує якомога менше елементів для створення незвичайних комбінації з паперу, продуктів та різних речей, які можна знайти вдома.

Джерело всіх фото: instagram.com/pchyburrs

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