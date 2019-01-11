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Мінімалістичні знімки тайського фотографа, які заворожують

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Мінімалістичний профіль в Instagram, який дивує - фото 1
Мінімалістичний профіль в Instagram, який дивує / instagram.com/pchyburrs

Талановита фотограф веде мінімалістичний профіль Instagram, який підкорює користувачів. Зацініть!

Знайомтесь, Піччая Берроу (Peechaya Burrough) – креативна фотограф з Таїланду, яка зараз мешкає та працює у Сіднеї. Дівчина веде свій дуже мінімалістичний профіль в соцмережі Instagram, який користується чималою популярністю.

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У своїх знімках Піччая використовує якомога менше елементів для створення незвичайних комбінації з паперу, продуктів та різних речей, які можна знайти вдома.

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Мінімалістичні знімки тайського фотографа, які заворожують - фото 300362

Мінімалістичні знімки тайського фотографа, які заворожують - фото 300363

Мінімалістичні знімки тайського фотографа, які заворожують - фото 300364

Мінімалістичні знімки тайського фотографа, які заворожують - фото 300365

Мінімалістичні знімки тайського фотографа, які заворожують - фото 300366

Мінімалістичні знімки тайського фотографа, які заворожують - фото 300367

Мінімалістичні знімки тайського фотографа, які заворожують - фото 300368

Мінімалістичні знімки тайського фотографа, які заворожують - фото 300369

Мінімалістичні знімки тайського фотографа, які заворожують - фото 300370

Мінімалістичні знімки тайського фотографа, які заворожують - фото 300371

Мінімалістичні знімки тайського фотографа, які заворожують - фото 300372

Мінімалістичні знімки тайського фотографа, які заворожують - фото 300373

Мінімалістичні знімки тайського фотографа, які заворожують - фото 300374

Мінімалістичні знімки тайського фотографа, які заворожують - фото 300375

Мінімалістичні знімки тайського фотографа, які заворожують - фото 300376

Мінімалістичні знімки тайського фотографа, які заворожують - фото 300377

Мінімалістичні знімки тайського фотографа, які заворожують - фото 300378

Мінімалістичні знімки тайського фотографа, які заворожують - фото 300379

Джерело всіх фото: instagram.com/pchyburrs

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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