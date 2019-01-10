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Як живе і чим займається онук Фіделя Кастро: секретні фото

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Фідель і Тоні Кастро - фото 1
Фідель і Тоні Кастро / Instagram

На онука Фіделя Кастро обрушився шквал негативних коментарів після публікації в соцмережах фотографій, що показують багатство його родини.

Американські ЗМІ, які висвітлюють життя кубинської громади, натрапили на фотографії Тоні Кастро за кілька днів до того, як Острів Свободи відсвяткував 60-ту річницю революції, що очолив його дід.

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Життя найближчих родичів колишнього кубинського лідера завжди було чимось секретним для зовнішнього світу. І Тоні Кастро, якому 20 з невеликим років, вдавалося триматися в тіні, не дивлячись на активність в Instagram.

Однак ЗМІ зуміли роздобути кілька фотографій, які бачать лише 1300 його фоловерів. І хоча жителі Куби досі відчувають проблеми з продуктами харчування, Тоні Кастро не соромиться демонструвати свої симпатії до вишуканих напоїв під час святкування дня народження дядька. Хлопець ділиться й фото в Гавані після вечері з мамою, і знімком себе за кермом BMW. Також він любить документувати свої подорожі світом.

Як живе і чим займається онук Фіделя Кастро: секретні фото - фото 300161

Як живе і чим займається онук Фіделя Кастро: секретні фото - фото 300162

Як живе і чим займається онук Фіделя Кастро: секретні фото - фото 300163

Як живе і чим займається онук Фіделя Кастро: секретні фото - фото 300164

Як живе і чим займається онук Фіделя Кастро: секретні фото - фото 300165

Як живе і чим займається онук Фіделя Кастро: секретні фото - фото 300166

Як живе і чим займається онук Фіделя Кастро: секретні фото - фото 300167

Як живе і чим займається онук Фіделя Кастро: секретні фото - фото 300168

Як живе і чим займається онук Фіделя Кастро: секретні фото - фото 300169

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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