Магія світла: американець показав фото до і після фотошопу

Талановитий фотограф показав, який вигляд мають його роботи до і після редагування. Зацініть!

Знайомтесь, Брендон Вулфел (Brandon Woelfel) - талановитий фотограф з Нью-Йорка, який робить атмосферні вуличні фото, портрети людей та просто затишні знімки. А допомагає йому в цього гра зі світлом та фоторедактори. Якось у нього виникла ідея показати "сирі" знімки та після фотошопу, що зробило Вулфела ще популярнішим. До того ж, хлопець веде власний Youtube-канал, на якому ділиться лайфхаками для вдалих кадрів. А за профілем Брендона в соцмережі Instagram стежать понад 2,8 млн осіб.

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Джерело всіх фото: brandonwoelfel.com/before-afters

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